В Яндекс.Браузер добавлена поддержка PWA-приложений

Компания Яндекс празднует восьмую годовщину своего браузера и выпускает обновление, включающее поддержку Progressive Web Apps.

Теперь Яндекс.Браузер будет предлагать пользователям устанавливать некоторые сайты в качестве приложений. Такие приложения работают на основе PWA и внешне имеют ряд качеств, присущих обычным приложениям операционной системы. Они хоть и работают в браузере, но имеют свое отдельное окно без большинства элементов интерфейса, могут быть размещены на панели задач и имеют свой ярлык. Многие популярные сайты поддерживают PWA и могут быть установлены как приложения.

Это особенно актуально для различных веб-сервисов типа почты, мессенджеров или социальных сетей. К примеру, удобно работать через PWA-приложение с почтовым сервисом, которое откроет почту в отдельном окне без массы прочих вкладок и будет также удобен как нативная программа-почтовик операционной системы. Также может быть очень удобно работать с веб-версией мессенджера или сервисами типа Youtube или Spotify.

PWA-приложение YouTube в Яндекс.Браузере

Установить приложение просто — при посещении сайта, который может быть установлен как PWA-приложение, в адресной строке браузера появится специальная плашка, оповещающая пользователя.

Также важно упомянуть, что разработчики намерены развивать функцию и самостоятельно добавлять поддержку популярных сайтов, даже если те не озаботились созданием PWA-приложения.