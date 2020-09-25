foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено заметное обновление foobar2000 — знаменитого аудиоплеера, главной особенностью которого является модульная структура, позволяющая собрать необходимую пользователю функциональность из дополнительных модулей.

Версия 1.6.1 разрабатывалась параллельно с 1.6 и потому, не смотря на небольшое изменение номера версии, является достаточно значительным обновлением. Добавлена поддержка HLS-трансляций, улучшена работа некоторых диалогов программы, обновлены встроенные компоненты и предприняты прочие улучшения.

Интерфейс foobar2000

Что нового в foobar2000 1.6.1