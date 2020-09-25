foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено заметное обновление foobar2000 — знаменитого аудиоплеера, главной особенностью которого является модульная структура, позволяющая собрать необходимую пользователю функциональность из дополнительных модулей.
Версия 1.6.1 разрабатывалась параллельно с 1.6 и потому, не смотря на небольшое изменение номера версии, является достаточно значительным обновлением. Добавлена поддержка HLS-трансляций, улучшена работа некоторых диалогов программы, обновлены встроенные компоненты и предприняты прочие улучшения.
Что нового в foobar2000 1.6.1
- Добавлена поддержка HLS (HTTP Live Streaming). Для использования нужно добавить файл M3U8.
- Добавлена поддержка ICY-метаданных для потокового вещания Ogg FLAC.
- Обновлена структура окна редактирования отдельного файла в разделе настроек ReplayGain.
- Повышена производительность диалога настроек за счет асинхронного заполнения.
- Реализована загрузка обложек, встроенных в AAC-файлы с ID3-тегами.
- Обновлен FFmpeg до версии 4.3.1.
- Добавлена поддержка воспроизведения контента, содержащегося в Matroska A_MS/ACM.
- Теперь декодеры получают данные о выходной частоте дискретизации от настроек Windows и могут декодировать некоторые форматы напрямую, без дополнительных шагов передискретизации.
- Теперь изменение громкости не влияет на ползунки Windows Mixer. Также теперь перезапуск программы не сбрасывает ползунок громкости Windows Mixer на значение 100%.
- Добавлена поддержка архивов 7-Zip с PPMd-компрессией.
- Исправлены различные ошибки.