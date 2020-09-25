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foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера25.09.2020

foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено заметное обновление foobar2000 — знаменитого аудиоплеера, главной особенностью которого является модульная структура, позволяющая собрать необходимую пользователю функциональность из дополнительных модулей.

Версия 1.6.1 разрабатывалась параллельно с 1.6 и потому, не смотря на небольшое изменение номера версии, является достаточно значительным обновлением. Добавлена поддержка HLS-трансляций, улучшена работа некоторых диалогов программы, обновлены встроенные компоненты и предприняты прочие улучшения.

Интерфейс foobar2000
Интерфейс foobar2000

Что нового в foobar2000 1.6.1

  • Добавлена поддержка HLS (HTTP Live Streaming). Для использования нужно добавить файл M3U8.
  • Добавлена поддержка ICY-метаданных для потокового вещания Ogg FLAC.
  • Обновлена структура окна редактирования отдельного файла в разделе настроек ReplayGain.
  • Повышена производительность диалога настроек за счет асинхронного заполнения.
  • Реализована загрузка обложек, встроенных в AAC-файлы с ID3-тегами.
  • Обновлен FFmpeg до версии 4.3.1.
  • Добавлена поддержка воспроизведения контента, содержащегося в Matroska A_MS/ACM.
  • Теперь декодеры получают данные о выходной частоте дискретизации от настроек Windows и могут декодировать некоторые форматы напрямую, без дополнительных шагов передискретизации.
  • Теперь изменение громкости не влияет на ползунки Windows Mixer. Также теперь перезапуск программы не сбрасывает ползунок громкости Windows Mixer на значение 100%.
  • Добавлена поддержка архивов 7-Zip с PPMd-компрессией.
  • Исправлены различные ошибки.

Скачать foobar2000 1.6.1

БесплатноРазмер: 4.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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