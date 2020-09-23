Firefox 81 — управление медиа клавишами и новая тема оформления Alpenglow

Вышла новая версия Firefox — популярного браузера от сообщества Mozilla.

Firefox 81 является довольно интересным обновлением с набором внутренних и внешних улучшений. В браузере реализована поддержка управления воспроизведением медиа с помощью аппаратных клавиш клавиатур и гарнитур, добавлена новая красочная тема оформления, улучшена функция просмотра PDF, изменены иконки в функции картинка в картинке и предприняты прочие улучшения.

Новая тема Alpenglow в Firefox 81

Что нового в Firefox 81