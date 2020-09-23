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Firefox 81 — управление медиа клавишами и новая тема оформления Alpenglow23.09.2020

Firefox 81 — управление медиа клавишами и новая тема оформления Alpenglow

Вышла новая версия Firefox — популярного браузера от сообщества Mozilla.

Firefox 81 является довольно интересным обновлением с набором внутренних и внешних улучшений. В браузере реализована поддержка управления воспроизведением медиа с помощью аппаратных клавиш клавиатур и гарнитур, добавлена новая красочная тема оформления, улучшена функция просмотра PDF, изменены иконки в функции картинка в картинке и предприняты прочие улучшения.

Новая тема Alpenglow в Firefox 81
Новая тема Alpenglow в Firefox 81

Что нового в Firefox 81

  • Реализована возможность управления воспроизведением видео и аудио аппаратными клавишами устройств. Теперь пользователь может запускать и приостанавливать воспроизведение с клавиатуры, гарнитуры или подобных устройств, без необходимости обращения к самому медиа. Это работает, даже если вкладка с проигрываемым контентом находится в фоне или браузер свернут. В случаях, когда несколько вкладок воспроизводит видео или аудио, функция сработает на последней активной вкладке.
  • Добавлена новая красочная тема оформления Alpenglow. Ее можно увидеть на скриншоте в этой заметке. Теперь она доступна наряду со стандартной, светлой и темной темами.
  • Обновлена функция просмотра PDF-документов. Изменено оформление и добавлена поддержка Acroform (заполняемые формы).
  • Обновлены иконки у функции выноса видео Картинка в Картинке.
  • Теперь панель закладок появляется автоматически после импорта закладок.
  • Расширена поддержка форматов XML, SVG и WEBP. Теперь после их загрузки браузер предложит открыть их собственными средствами.
  • Улучшена поддержка различных веб-технологий, улучшены инструменты веб-разработки.
  • Исправлены ошибки. Особо отмечается устранение проблемы со сбросом языка на английский у пользователей языковых пакетов, а также исправление целого набора проблем с элементами управления HTML5 видео и аудио. Также отмечается устранение нескольких проблем в безопасности браузера.

Скачать Firefox 81 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 81 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 81 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 81 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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