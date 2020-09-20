PicoTorrent 0.21.0 — обновление с новой функцией создания торрентов

Выпущено очередное обновление суперлегкого торрент-клиента PicoTorrent.

Возможность создания торрентов — главное нововведение этой версии. До этой версии PicoTorrent был настолько прост, что даже не позволял создавать файлы-раздачи и умел только скачивать. Несложное окно функции создания торрента позволяет выбрать файлы, режим (версию торрента — 1, 2 или гибридный), добавить комментарий, а также указать трэкеры и сиды.

В PicoTorrent 0.21.0 предприняты улучшения настроек программы. Туда добавлена возможность сбросить все настройки (кроме настроек портов) в исходное состояние. Кроме того, в расширенном режиме теперь доступны настройки libtorrent. На данный момент там есть далеко не все возможные настройки и их ассортимент будет расширяться в будущих версиях.

Интерфейс PicoTorrent

А еще в этом выпуске улучшена работа программы с локализациями. Кроме прочего отмечается повышенная точность автоматического выбора языка при установке программы. Также отмечаются улучшенные переводы, в том числе, и русскоязычный.

Остальные изменения являются внутренними исправлениями и мелкими улучшениями, позволившими повысить стабильность работы программы.