VMWare Workstation 16 — очередное обновление комплекса виртуализации

Компания VMware выпустила очередную новую версию системы виртуализации VMware Workstation.
Все знают, что VMWare Workstation позволяет создавать и запускать виртуальные системы на компьютере пользователя. Каждая виртуальная система имеет свои собственные ресурсы и представляет собой полноценный, хоть и виртуальный, компьютер. Самое важное, что виртуальная машина имеет свою собственную, полноценную и полностью функциональную операционную систему.
VMWare Workstation 16 — это заметное обновление, включающее в программу поддержку новых технологий, обновленных операционных систем и исправления различных ошибок.
Что нового в VMWare Workstation 16:
- Темная тема интерфейса. Доступно как ручное переключение светлого и темного режимов, так и автоматическое через средства операционной системы.
- Повышен лимит ресурсов гостевых операционных систем. Теперь виртуальная система может располагать следующими ресурсами: 32 процессора, 128 Гб памяти и 8 Гб видеопамяти.
- Новый интерфейс командной строки для поддержки контейнеров и кластеров KIND Kubernetes.
- Реализована поддержка новых гостевых систем: RHEL 8.2, Debian 10.5, Fedora 32, CentOS 8.2, SLE 15 SP2 GA, FreeBSD 11.4 и ESXi 7.0.
- Реализована поддержка DirectX 11 и OpenGL 4.1 в гостевых операционных системах.
- Реализована поддержка Vulkan в GNU/Linux.
- Рендеринг графики перенесен из vmx в отдельный изолированный процесс.
- Добавлена поддержка USB 3.1 с пропускной способностью до 10 Гбит/с.
- Реализована совместимость с vSphere 7.0 .
- Повышена производительность: улучшена скорость передачи данных (копирование и перетаскивание файлов), повышена скорость выключения виртуальной машины, повышена скорость работы виртуальных хранилищ NVM.
- Предприняты улучшения доступности в соответствии с WCAG 2.1.
- Исправлен ряд ошибок и проблем в безопасности программы.