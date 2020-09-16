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VMWare Workstation 16 — очередное обновление комплекса виртуализации16.09.2020

VMWare Workstation 16 — очередное обновление комплекса виртуализации

Компания VMware выпустила очередную новую версию системы виртуализации VMware Workstation.

Все знают, что VMWare Workstation позволяет создавать и запускать виртуальные системы на компьютере пользователя. Каждая виртуальная система имеет свои собственные ресурсы и представляет собой полноценный, хоть и виртуальный, компьютер. Самое важное, что виртуальная машина имеет свою собственную, полноценную и полностью функциональную операционную систему.

VMWare Workstation 16 — это заметное обновление, включающее в программу поддержку новых технологий, обновленных операционных систем и исправления различных ошибок.

Темная тема в VMWare Worastation Pro
Темная тема в VMWare Worastation Pro

Что нового в VMWare Workstation 16:

  • Темная тема интерфейса. Доступно как ручное переключение светлого и темного режимов, так и автоматическое через средства операционной системы.
  • Повышен лимит ресурсов гостевых операционных систем. Теперь виртуальная система может располагать следующими ресурсами: 32 процессора, 128 Гб памяти и 8 Гб видеопамяти.
  • Новый интерфейс командной строки для поддержки контейнеров и кластеров KIND Kubernetes.
  • Реализована поддержка новых гостевых систем: RHEL 8.2, Debian 10.5, Fedora 32, CentOS 8.2, SLE 15 SP2 GA, FreeBSD 11.4 и ESXi 7.0.
  • Реализована поддержка DirectX 11 и OpenGL 4.1 в гостевых операционных системах.
  • Реализована поддержка Vulkan в GNU/Linux.
  • Рендеринг графики перенесен из vmx в отдельный изолированный процесс.
  • Добавлена поддержка USB 3.1 с пропускной способностью до 10 Гбит/с.
  • Реализована совместимость с vSphere 7.0 .
  • Повышена производительность: улучшена скорость передачи данных (копирование и перетаскивание файлов), повышена скорость выключения виртуальной машины, повышена скорость работы виртуальных хранилищ NVM.
  • Предприняты улучшения доступности в соответствии с WCAG 2.1.
  • Исправлен ряд ошибок и проблем в безопасности программы.

Скачать VMware Workstation Pro 16 для Windows

Пробная версияРазмер: 619 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VMware Workstation Player 16 для Windows

БесплатноРазмер: 213 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VMware Workstation Pro 16 для GNU/Linux

Пробная версияРазмер: 495 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать VMware Workstation Player 16 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 161 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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