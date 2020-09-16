VMWare Workstation 16 — очередное обновление комплекса виртуализации

Компания VMware выпустила очередную новую версию системы виртуализации VMware Workstation.

Все знают, что VMWare Workstation позволяет создавать и запускать виртуальные системы на компьютере пользователя. Каждая виртуальная система имеет свои собственные ресурсы и представляет собой полноценный, хоть и виртуальный, компьютер. Самое важное, что виртуальная машина имеет свою собственную, полноценную и полностью функциональную операционную систему.

VMWare Workstation 16 — это заметное обновление, включающее в программу поддержку новых технологий, обновленных операционных систем и исправления различных ошибок.

Темная тема в VMWare Worastation Pro

Что нового в VMWare Workstation 16: