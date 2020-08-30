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Google Chrome 85 — добавлена функция сворачивания групп вкладок и прочие улучшения30.08.2020

Google Chrome 85 — добавлена функция сворачивания групп вкладок и прочие улучшения

Вышла очередная новая версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Google Chrome 85 — достаточно интересный выпуск, включающий множество заметных улучшений. В этой версии реализована функция сворачивания групп вкладок, улучшен интерфейс перехода по вкладкам в режиме планшета, добавлена возможность сохранения данных PDF-форм, повышена скорость загрузки вкладок и т. д.

Важно сразу уточнить, что нововведения включаются методом постепенного развертывания и могут появиться не сразу, даже если пользователь обновиться до Google Chrome 85. У некоторых пользователей нововведения уже доступны, а другим придется подождать — они появятся в течение ближайших недель.

Интерфейс Google Chrome
Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 85

  • Повышена скорость загрузки вкладок за счет ряда внутренних оптимизаций. Разработчики заявляют о 10% приросте скорости. Наиболее критичные части кода выполняются быстрее, а активные вкладки получают больше ресурсов, чем фоновые.
  • В функцию группировки вкладок добавлена возможность сворачивать группы. Несомненно полезное улучшение, которое обязательно понравится пользователям с большим количеством открытых сайтов — это позволит высвободить место на панели и организовать визуальный порядок. Клик на цветном маркере группы позволяет свернуть группу, а повторный клик — развернуть.
  • Добавлена функция предварительного просмотра открытых вкладок. Миниатюра сайта появится при наведении курсора мыши на вкладку. Это особенно полезно при большом количестве открытых сайтов, когда вкладки ужимаются до минимального размера и пользователю сложно понять ее содержимое. Эта функция пока находится на Beta-канале разработки.
  • Упрощен переход по вкладкам при работе в режиме планшетного компьютера. Для этого увеличен размер плиток открытых сайтов.
  • Реализована возможность сохранения данных при заполнении форм в PDF-документах. Добавлена возможность сохранять PDF-документы с заполненными формами и возвращаться к заполнению при следующем открытии документа.
  • В адресную строку добавлен значок быстрого создания QR-кода просматриваемого сайта.
  • Предприняты улучшения для веб-разработчиков. Реализована поддержка новых веб-технологий, добавлены новые API и включены новые эксперименты в рамках программы Origin Trial.

Также, как обычно, новая версия исправляет различные ошибки и недоработки, в том числе и в безопасности браузера.

Скачать Google Chrome 85 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 85 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 85 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 85 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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