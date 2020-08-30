Google Chrome 85 — добавлена функция сворачивания групп вкладок и прочие улучшения

Вышла очередная новая версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Google Chrome 85 — достаточно интересный выпуск, включающий множество заметных улучшений. В этой версии реализована функция сворачивания групп вкладок, улучшен интерфейс перехода по вкладкам в режиме планшета, добавлена возможность сохранения данных PDF-форм, повышена скорость загрузки вкладок и т. д.

Важно сразу уточнить, что нововведения включаются методом постепенного развертывания и могут появиться не сразу, даже если пользователь обновиться до Google Chrome 85. У некоторых пользователей нововведения уже доступны, а другим придется подождать — они появятся в течение ближайших недель.

Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 85

Повышена скорость загрузки вкладок за счет ряда внутренних оптимизаций. Разработчики заявляют о 10% приросте скорости. Наиболее критичные части кода выполняются быстрее, а активные вкладки получают больше ресурсов, чем фоновые.

В функцию группировки вкладок добавлена возможность сворачивать группы. Несомненно полезное улучшение, которое обязательно понравится пользователям с большим количеством открытых сайтов — это позволит высвободить место на панели и организовать визуальный порядок. Клик на цветном маркере группы позволяет свернуть группу, а повторный клик — развернуть.

Добавлена функция предварительного просмотра открытых вкладок. Миниатюра сайта появится при наведении курсора мыши на вкладку. Это особенно полезно при большом количестве открытых сайтов, когда вкладки ужимаются до минимального размера и пользователю сложно понять ее содержимое. Эта функция пока находится на Beta-канале разработки.

Упрощен переход по вкладкам при работе в режиме планшетного компьютера. Для этого увеличен размер плиток открытых сайтов.

Реализована возможность сохранения данных при заполнении форм в PDF-документах. Добавлена возможность сохранять PDF-документы с заполненными формами и возвращаться к заполнению при следующем открытии документа.

В адресную строку добавлен значок быстрого создания QR-кода просматриваемого сайта.

Предприняты улучшения для веб-разработчиков. Реализована поддержка новых веб-технологий, добавлены новые API и включены новые эксперименты в рамках программы Origin Trial.

Также, как обычно, новая версия исправляет различные ошибки и недоработки, в том числе и в безопасности браузера.