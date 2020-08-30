HWiNFO 6.30 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Выпущена очередная версия HWiNFO — популярного и бесплатного инструмента для анализа и мониторинга начинки компьютера, являющегося альтернативой платной AIDA64.
Это рядовое обновление, которое включает в HWiNFO совместимость с новым железом и расширяет поддержку старого. Также в эту версию включена поддержа темного режима операционной системы и добавлена возможность менять шрифт текста у иконки трея.
- Добавлена поддержка темного режима операционной системы Windows.
- Добавлена возможность изменения шрифта для иконки трея.
- Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASRock A520, MSI A520, GIGABYTE A520 и ASUS A520.
- Добавлена возможность мониторинга потребляемого питания SA, RoC, PCH и EDRAM процессоров Intel Skylake и более новых.
- Добавлена возможность включения отображения всех вентиляторов, включая неактивные.
- Улучшена поддержка VIA CNS.
- Улучшена поддержка процессоров Intel Lakefield.
- Улучшена поддержка некоторых готовящихся к выпуску чипов от AMD (CPU, APU и GPU).
- Реализовано распознавание чипсета AMD A520.
- Расширен мониторинг датчиков Intel Islay Canyon.
- Улучшена поддержка старых видеокарт Trident.
- Расширена поддержка NVIDIA Ampere.
- Улучшена отчётность о текущей скорости PCI.