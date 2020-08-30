HWiNFO 6.30 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Выпущена очередная версия HWiNFO — популярного и бесплатного инструмента для анализа и мониторинга начинки компьютера, являющегося альтернативой платной AIDA64.

Это рядовое обновление, которое включает в HWiNFO совместимость с новым железом и расширяет поддержку старого. Также в эту версию включена поддержа темного режима операционной системы и добавлена возможность менять шрифт текста у иконки трея.

Интерфейс HWiNFO