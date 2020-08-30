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HWiNFO 6.30 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа30.08.2020

HWiNFO 6.30 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Выпущена очередная версия HWiNFO — популярного и бесплатного инструмента для анализа и мониторинга начинки компьютера, являющегося альтернативой платной AIDA64.

Это рядовое обновление, которое включает в HWiNFO совместимость с новым железом и расширяет поддержку старого. Также в эту версию включена поддержа темного режима операционной системы и добавлена возможность менять шрифт текста у иконки трея.

Интерфейс HWiNFO
Интерфейс HWiNFO
  • Добавлена поддержка темного режима операционной системы Windows.
  • Добавлена возможность изменения шрифта для иконки трея.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASRock A520, MSI A520, GIGABYTE A520 и ASUS A520.
  • Добавлена возможность мониторинга потребляемого питания SA, RoC, PCH и EDRAM процессоров Intel Skylake и более новых.
  • Добавлена возможность включения отображения всех вентиляторов, включая неактивные.
  • Улучшена поддержка VIA CNS.
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Lakefield.
  • Улучшена поддержка некоторых готовящихся к выпуску чипов от AMD (CPU, APU и GPU).
  • Реализовано распознавание чипсета AMD A520.
  • Расширен мониторинг датчиков Intel Islay Canyon.
  • Улучшена поддержка старых видеокарт Trident.
  • Расширена поддержка NVIDIA Ampere.
  • Улучшена отчётность о текущей скорости PCI.

Скачать HWiNFO 6.30

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 6.30 Portable

БесплатноРазмер: 7.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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