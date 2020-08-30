Firefox 80 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена новая версия Firefox — популярного браузера от сообщества Mozilla.
Не смотря на круглый номер версии, это совсем небольшое обновление, не содержащее крупных функциональных изменений. Большинство улучшений данного релиза направлены на исправление проблем совместимости браузера с инструментами чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями), а также несколько небольших функциональных улучшений и внутренние оптимизации.
Что нового в Firefox 80:
- Теперь функция браузера для чтения PDF-документов может быть зарегистрирована в операционной системе как программа для просмотра PDF-документов по умолчанию. Это позволяет открывать любые PDF-файлы браузером.
- Реализован новый список блокировок нежелательных дополнений. Это должно позволить повысить производительность и будущую масштабируемость.
- Сокращено количество анимаций (например, анимация загрузки вкладки) для пользователей испытывающих проблемы с мигренью и эпилепсией и работающих с сокращенным набором анимаций.
- Устранен ряд проблем с программами чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями). Среди прочих отмечается исправление сбоя при использовании популярного скринридера JAWS. Исправлены проблемы, которые не позволяли программам чтения с экрана использовать некоторые инструменты веб-разработки. Также исправлено неправильное отображение элементов title и desc у SVG для вспомогательных программ, в том числе для программ чтения с экрана.
- Предпринят ряд улучшений в инструментах веб-разработчки.
- Исправлены проблемы в безопасности браузера.