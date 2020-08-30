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Firefox 80 — очередное обновление популярного браузера30.08.2020

Firefox 80 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена новая версия Firefox — популярного браузера от сообщества Mozilla.

Не смотря на круглый номер версии, это совсем небольшое обновление, не содержащее крупных функциональных изменений. Большинство улучшений данного релиза направлены на исправление проблем совместимости браузера с инструментами чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями), а также несколько небольших функциональных улучшений и внутренние оптимизации.

Что нового в Firefox 80:

  • Теперь функция браузера для чтения PDF-документов может быть зарегистрирована в операционной системе как программа для просмотра PDF-документов по умолчанию. Это позволяет открывать любые PDF-файлы браузером.
  • Реализован новый список блокировок нежелательных дополнений. Это должно позволить повысить производительность и будущую масштабируемость.
  • Сокращено количество анимаций (например, анимация загрузки вкладки) для пользователей испытывающих проблемы с мигренью и эпилепсией и работающих с сокращенным набором анимаций.
  • Устранен ряд проблем с программами чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями). Среди прочих отмечается исправление сбоя при использовании популярного скринридера JAWS. Исправлены проблемы, которые не позволяли программам чтения с экрана использовать некоторые инструменты веб-разработки. Также исправлено неправильное отображение элементов title и desc у SVG для вспомогательных программ, в том числе для программ чтения с экрана.
  • Предпринят ряд улучшений в инструментах веб-разработчки.
  • Исправлены проблемы в безопасности браузера.

Скачать Firefox 80 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 80 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 80 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 80 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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