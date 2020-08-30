Firefox 80 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена новая версия Firefox — популярного браузера от сообщества Mozilla.

Не смотря на круглый номер версии, это совсем небольшое обновление, не содержащее крупных функциональных изменений. Большинство улучшений данного релиза направлены на исправление проблем совместимости браузера с инструментами чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями), а также несколько небольших функциональных улучшений и внутренние оптимизации.

Что нового в Firefox 80: