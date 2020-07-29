Firefox 79 — небольшое обновление с расширенной защитой от нежелательных cookie-файлов

Вышла новая версия популярнейшего браузера Firefox.
Этот выпуск почти не содержит внешних функциональных нововведений. В Firefox 79 предпринят ряд внутренних оптимизаций, улучшена защита от нежелательных cookie-файлов, включена поддержка WebRender для большего количества устройств и т. п.
Что нового в Firefox 79
- Улучшена функциональность защиты пользователя от отслеживания. Предприняты внутренние улучшения для автоматической защиты от нежелательных cookie-файлов.
- Продолжается развертывание поддержки WebRender. В этот раз она стала доступа всем пользователям видео от AMD на устройствах с Windows 10 независимо от источника питания.
- Добавлена возможность экспорта паролей в CSV-файл.
- Предпринято множество улучшений в инструментах веб-разработки.
- Исправлен ряд ошибок, в том числе и в безопасности программы.