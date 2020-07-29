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Firefox 79 — небольшое обновление с расширенной защитой от нежелательных cookie-файлов29.07.2020

Firefox 79 — небольшое обновление с расширенной защитой от нежелательных cookie-файлов

Вышла новая версия популярнейшего браузера Firefox.

Этот выпуск почти не содержит внешних функциональных нововведений. В Firefox 79 предпринят ряд внутренних оптимизаций, улучшена защита от нежелательных cookie-файлов, включена поддержка WebRender для большего количества устройств и т. п.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 79

  • Улучшена функциональность защиты пользователя от отслеживания. Предприняты внутренние улучшения для автоматической защиты от нежелательных cookie-файлов.
  • Продолжается развертывание поддержки WebRender. В этот раз она стала доступа всем пользователям видео от AMD на устройствах с Windows 10 независимо от источника питания.
  • Добавлена возможность экспорта паролей в CSV-файл.
  • Предпринято множество улучшений в инструментах веб-разработки.
  • Исправлен ряд ошибок, в том числе и в безопасности программы.

Скачать Firefox 79 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 79 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 79 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 79 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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