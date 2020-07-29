Firefox 79 — небольшое обновление с расширенной защитой от нежелательных cookie-файлов

Вышла новая версия популярнейшего браузера Firefox.

Этот выпуск почти не содержит внешних функциональных нововведений. В Firefox 79 предпринят ряд внутренних оптимизаций, улучшена защита от нежелательных cookie-файлов, включена поддержка WebRender для большего количества устройств и т. п.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 79