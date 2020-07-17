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Microsoft Edge 84 — улучшения для коллекций, чтение PDF вслух и перевод в режиме чтения17.07.2020

Microsoft Edge 84 — улучшения для коллекций, чтение PDF вслух и перевод в режиме чтения

Выпущена очередная новая версия браузера Microsoft Edge.

Microsoft не снижает темпы разработки своего нового браузера и радует пользователей толковыми обновлениями с массой улучшений. В этом выпуске доработаны некоторые функции браузера, включен ряд новых возможностей для разработчиков и исправлены ошибки. Особенно выделяются улучшения для работы с функцией Коллекции, возможность чтения PDF-документов вслух, перевод в режиме чтения и поддержка мыши в полноэкранном режиме.

Интерфейс Microsoft Edge 84
Интерфейс Microsoft Edge 84

Что нового в Microsoft Edge 84

  • Реализована полная поддержка мыши в полноэкранном режиме. Теперь при наведении мыши на верхнюю часть экрана выезжает главная панель браузера, что дает доступ к вкладкам, адресной строке и прочим элементам интерфейса браузера.
  • Функция чтения вслух теперь работает и с PDF-документами.
  • Добавлена возможность сохранять изменения в PDF-документах в сам файл вместо создания новой копии.
  • Добавлена возможность перевода страницы при работе в иммерсивном режиме чтения (в этом режиме отображается только сама статья). Выбор языка доступен в настройках: «Иммерсивое средство чтения» > «Параметры чтения» > «Перевести».
  • В коллекциях добавлена возможность добавления заметок к каждому отдельному элементу коллекции.
  • В коллекциях добавлен выбор цвета фона заметки (только самостоятельной заметки, а не у заметки к элементу).
  • Значительно повышена производительность и сокращено время экспорта коллекций в формат Excel.
  • Добавлена возможность давать имена сохраненным в браузере платежным картам. Это гораздо удобнее для их идентификации пользователем.
  • Упразднена поддержка устаревших TLS 1.0 и TLS 1.1.
  • Сокращено время загрузки списка сайтов при работе в режиме совместимости с Internet Explorer. Обратите внимание на новую политику DelayNavigationsForInitialSiteListDownload.
  • Добавлена возможность войти в браузер при его запуске от имени администратора в Windows 10.
  • Добавлен целый набор новых политик и упразднены устаревшие.
  • Добавлены новые API, улучшены инструменты веб-разработки и исправлены ошибки.

Как обычно, браузер обновится самостоятельно или его можно обновить через обновленный дистрибутив.

Скачать Microsoft Edge 84 (выбор версии)

БесплатноРазмер: 1.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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