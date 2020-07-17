Microsoft Edge 84 — улучшения для коллекций, чтение PDF вслух и перевод в режиме чтения

Выпущена очередная новая версия браузера Microsoft Edge.

Microsoft не снижает темпы разработки своего нового браузера и радует пользователей толковыми обновлениями с массой улучшений. В этом выпуске доработаны некоторые функции браузера, включен ряд новых возможностей для разработчиков и исправлены ошибки. Особенно выделяются улучшения для работы с функцией Коллекции, возможность чтения PDF-документов вслух, перевод в режиме чтения и поддержка мыши в полноэкранном режиме.

Интерфейс Microsoft Edge 84

Что нового в Microsoft Edge 84

Реализована полная поддержка мыши в полноэкранном режиме. Теперь при наведении мыши на верхнюю часть экрана выезжает главная панель браузера, что дает доступ к вкладкам, адресной строке и прочим элементам интерфейса браузера.

Функция чтения вслух теперь работает и с PDF-документами.

Добавлена возможность сохранять изменения в PDF-документах в сам файл вместо создания новой копии.

Добавлена возможность перевода страницы при работе в иммерсивном режиме чтения (в этом режиме отображается только сама статья). Выбор языка доступен в настройках: «Иммерсивое средство чтения» > «Параметры чтения» > «Перевести».

В коллекциях добавлена возможность добавления заметок к каждому отдельному элементу коллекции.

В коллекциях добавлен выбор цвета фона заметки (только самостоятельной заметки, а не у заметки к элементу).

Значительно повышена производительность и сокращено время экспорта коллекций в формат Excel.

Добавлена возможность давать имена сохраненным в браузере платежным картам. Это гораздо удобнее для их идентификации пользователем.

Упразднена поддержка устаревших TLS 1.0 и TLS 1.1.

Сокращено время загрузки списка сайтов при работе в режиме совместимости с Internet Explorer. Обратите внимание на новую политику DelayNavigationsForInitialSiteListDownload.

Добавлена возможность войти в браузер при его запуске от имени администратора в Windows 10.

Добавлен целый набор новых политик и упразднены устаревшие.

Добавлены новые API, улучшены инструменты веб-разработки и исправлены ошибки.

Как обычно, браузер обновится самостоятельно или его можно обновить через обновленный дистрибутив.