Музыкальный сервис Spotify начал работу в России и других странах СНГ

Музыкальный сервис Spotify начал работу в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Долгожданное и важное событие — приход такого крупного сервиса в эти страны полезен как потенциальным пользователям, так и для развития индустрии в целом.

Напомню, что Spotify является популярнейшим стриминговым сервисом с мировым именем. Имеет огромную фонотеку музыки всех жанров (более 50 миллионов композиций), функциональность рейтингов и рекомендаций и как платный, так и бесплатный планы обслуживания.

Spotify

Если до сих пор жителям вышеуказанных стран приходилось прибегать к ухищрениям, типа регистрации в сервисе через VPN, то теперь это в прошлом. Пользователи могут беспрепятственно загрузить мобильные клиенты сервиса из Google Play и App Store, а также для компьютера с официального сайта разработчика. Регистрация, доступ, онлайн-ресурсы (сайт и поддержка) и оплата полностью свободны от региональных ограничений и работают так же, как и в ранее поддерживаемых регионах.

Бесплатная версия Spotify предлагает практически полный функционал, но ограничивает качество треков и содержит рекламу (баннеры и аудио вставки). Платный план обслуживания обойдется в 169 рублей в месяц, не имеет ограничений бесплатной версии, не содержит рекламу, а также позволяет сохранять треки для прослушивания без интернета. Пользователи могут попробовать платную подписку бесплатно — предоставляется полнофункциональный пробный период сроком на 3 месяца (требуется указать данные платежной карты).