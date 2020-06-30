Firefox 78 — новая версия популярного браузера с массой небольших улучшений

Выпущен Firefox 78 — новая стабильная версия популярного браузера от сообщества Mozilla.

Это обновление включает массу небольших улучшений в различных функциях браузера. Это и улучшенная функция просмотра PDF-документов, которая теперь может выступать базовым средством операционной системы для просмотра PDF, и целый набор небольших улучшений в интерфейсе различных функций, и расширенная поддержка некоторых веб-технологий. Читайте список изменений.

Наряду с обычной версией выпущена новая ESR-сборка, включающая нововведения 10-ти последних релизов обычной версии.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 78

Встроенный PDF-ридер Firefox может быть зарегистрирован в Windows как программа для просмотра PDF-документов по умолчанию. Также теперь при загрузке PDF-документа Firefox предлагает открыть его встроенным средством.

Немного изменен интерфейс функции «Вид для чтения». Панель управления функцией перенесена из левого края ближе к тексту и выглядит как отдельный компактный блок.

Раздел «Защита приватности» переименован в «Панель состояния защиты». Кроме того, предприняты небольшие изменения в структуре самого раздела.

Из действий контекстного меню вкладки «Закрыть вкладки справа» и «Закрыть другие вкладки» сформировано подменю «Закрыть несколько вкладок», в которое входят эти действия.

Теперь при наборе в адресной строке могут предлагаться варианты не только из истории посещений, закладок и открытых вкладок, а еще из топа сайтов.

В функцию удаления Firefox добавлена кнопка «Очистить Firefox». Она нужна для случаев, когда пользователь удаляет браузер с целью переустановки. Функция очистки позволяет вернуть настройки браузера в исходное положение и решить многие проблемы без переустановки.

Теперь скринсейвер операционной системы не прерывает WebRTC-звонки.

WebRender активирован для всех современных графических процессоров производства Intel.

Упразднена поддержка устаревших TLS 1.0 и 1.1.

Повышены минимальные системные требования Firefox для GNU/Linux. Теперь требуется libc 2.17, libstdc++ 4.8.1 и GTK+ 3.14 или более новые версии.

Предпринята масса улучшений доступности (для людей с ограниченными возможностями).

Исправлены проблемы в безопасности браузера.

Firefox 78 ESR

Вместе с обычной версией выпущена новая ESR-сборка (версия для организаций, редко включающая функциональные нововведения), которая содержит все последние нововведения, включенные в базовую версию на протяжении 10-ти последних релизов.

По сравнению с предыдущим крупным обновлением ESR-версии, этот релиз включает следующие нововведения: режим видео картинка в картинке, режим Киоска, клиентские сертификаты, Service Worker и Push API, блокировка автозапуска медиа, страница управления сертификатами about: certificate и ряд мелочей.