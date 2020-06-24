Opera 69 — Twitter на боковой панели, виджет погоды и пара мелочей

Вышла Opera 69 — очередное обновление десктопной версии популярного браузера.

Opera 69 продолжает включать новые сервисы на боковую панель браузера. В этот раз — Twitter. Напомню, что через боковую панель Opera можно получить доступ к популярным мессенджерам, социальным сетям и подобным интернет-сервисам. По сути, это обычная вкладка браузера с сайтом сервиса, которая отличается лишь ее размещением на боковой панели. Кнопка вызывает небольшую дополнительную панель с сайтом. Мелочь, которая может быть удобна для быстрого доступа к предлагаемым сервисам.

Включение каждого нового сервиса сопровождается пресс-релизом, который позиционирует нововведение как важное функциональное усовершенствование и уникальнейшую функцию, отсутствующую во всех прочих браузерах. Разработчики явно не спешат и добавляют сервисы постепенно, чтобы радовать пользователей как можно дольше.

Twitter в Opera 69

Кроме Твиттера в Opera 69 есть ещё несколько небольших нововведений:

Новый виджет погоды в левом верхнем углу экспресс-панели;

Увеличен размер плиток сайтов в функции перемещения по вкладкам через «CTRL+TAB»;

Теперь при добавлении вкладки в пространство или перемещении между ними на его иконке отображается точка, сигнализирующая о поступлении новой вкладки.

Как обычно, новая версия исправляет множество ошибок и обновляет движок Chromium (83.0.4103.97).