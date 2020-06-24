HWiNFO 6.28 — новая версия бесплатной утилиты для анализа и теста железа

Вышла очередная версия полностью бесплатной информационно-диагностической утилиты HWiNFO, которая дает исчерпывающую информацию о железе компьютера и его текущем состоянии.

Обновления HWiNFO выпускаются регулярно, но не очень часто. Сегодняшняя версия является вполне стандартным обновлением, которое включает в программу поддержку новейшего железа и расширяет поддержку старого.

Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 6.28