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HWiNFO 6.28 — новая версия бесплатной утилиты для анализа и теста железа24.06.2020

HWiNFO 6.28 — новая версия бесплатной утилиты для анализа и теста железа

Вышла очередная версия полностью бесплатной информационно-диагностической утилиты HWiNFO, которая дает исчерпывающую информацию о железе компьютера и его текущем состоянии.

Обновления HWiNFO выпускаются регулярно, но не очень часто. Сегодняшняя версия является вполне стандартным обновлением, которое включает в программу поддержку новейшего железа и расширяет поддержку старого.

Интерфейс HWiNFO
Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 6.28

  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASUS ROG STRIX B460, ASUS ROG STRIX B550-E/I GAMING, ASUS ROG STRIX B550-F/PRIME B550, ASUS Pro WS W480-ACE, ASUS TUF GAMING B550-PLUS.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASRock H470/B460/H410, ASRock W480 Creator.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат GIGABYTE B550 и MSI B550.
  • Добавлен мониторинг напряжения и мощности для каждой шины для видеочипах от NVIDIA.
  • Добавлена отчетность о количестве ядер RT и Tensor на видеочипах от NVIDIA (требуется R445+).
  • Улучшена поддержка процессоров с гибридной архитектурой (например, Alder Lake).
  • Улучшен мониторинг датчиков VR VCC на Intel SVID VR.
  • Добавлена выделенная поддержка контроллеров LSI MegaRAID.
  • Добавлен мониторинг датчика Power Reporting Deviation на процессорах AMD Ryzen.
  • Добавлена поддержка системы NVIDIA A100.
  • Исправлен сбой на системах урезанными процессорами.
  • Исправлены проблемы с Intersil ISL69269 VRM.

Скачать HWiNFO 6.28

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 6.28 Portable

БесплатноРазмер: 7.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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