HWiNFO 6.28 — новая версия бесплатной утилиты для анализа и теста железа

Вышла очередная версия полностью бесплатной информационно-диагностической утилиты HWiNFO, которая дает исчерпывающую информацию о железе компьютера и его текущем состоянии.
Обновления HWiNFO выпускаются регулярно, но не очень часто. Сегодняшняя версия является вполне стандартным обновлением, которое включает в программу поддержку новейшего железа и расширяет поддержку старого.
Что нового в HWiNFO 6.28
- Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASUS ROG STRIX B460, ASUS ROG STRIX B550-E/I GAMING, ASUS ROG STRIX B550-F/PRIME B550, ASUS Pro WS W480-ACE, ASUS TUF GAMING B550-PLUS.
- Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASRock H470/B460/H410, ASRock W480 Creator.
- Расширен мониторинг датчиков материнских плат GIGABYTE B550 и MSI B550.
- Добавлен мониторинг напряжения и мощности для каждой шины для видеочипах от NVIDIA.
- Добавлена отчетность о количестве ядер RT и Tensor на видеочипах от NVIDIA (требуется R445+).
- Улучшена поддержка процессоров с гибридной архитектурой (например, Alder Lake).
- Улучшен мониторинг датчиков VR VCC на Intel SVID VR.
- Добавлена выделенная поддержка контроллеров LSI MegaRAID.
- Добавлен мониторинг датчика Power Reporting Deviation на процессорах AMD Ryzen.
- Добавлена поддержка системы NVIDIA A100.
- Исправлен сбой на системах урезанными процессорами.
- Исправлены проблемы с Intersil ISL69269 VRM.