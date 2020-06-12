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Яндекс.Браузер 20.6.1 — новая версия с синхронизацией нескольких вариантов Табло12.06.2020

Яндекс.Браузер 20.6.1 — новая версия с синхронизацией нескольких вариантов Табло

Разработчики Яндекс.Браузера представляют очередное обновление Windows-версии своего браузера.

Это небольшое обновление посвящено функции Табло — варианту Эксперсс-панели от Яндекса — экрану новой вкладки с набором часто посещаемых сайтов. Нововведение этого обновления улучшает синхронизацию Табло между разными устройствами пользователя. Теперь там доступна возможность сохранения нескольких вариантов Табло с разных устройств.

Выбор Табло в Яндекс.Браузере
Выбор Табло в Яндекс.Браузере

Особенность тут в том, что на разных компьютерах пользователя может быть разное Табло с разным набором сайтов. К примеру, на рабочем компьютере — деловые сайты, а на домашнем — развлекательные. Соответственно, синхронизировать одно и тоже табло для всех устройств не годится. Разработчики предлагают сохранение и синхронизацию сразу нескольких вариантов Табло с возможностью выбора одного из них. Это поможет вернуть нужный вариант при переустановке или смене компьютера.

Выбор Табло доступен через «Восстановить Табло» раздела «Синхронизация » настроек браузера.

Так как нововведение включается в браузер методом постепенного развертывания, то у некоторых пользователей может быть задержка с появлением новинки. Нужно подождать и она появится в течение ближайших дней.

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