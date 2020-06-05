Zoom — стремительно набравший популярность сервис групповых видеоконференций

Zoom — популярнейший сервис для проведения групповых видеоконференций, который в последнее время стал настоящим стандартом для общения в этом формате. Теперь все только и говорят о нем, очень простом и доступном инструменте для организации крупных конференций самого разного формата с использованием видеосвязи. В первую очередь, Zoom всегда был ориентирован на корпоративный и образовательный сегменты — сервис давно повсеместно используется для проведения совещаний и групповых занятий. Деловые встречи, планерки, вебинары и самые различные мероприятия — все это происходит в Zoom.

Сервис существует около 7-ми лет, однако, только в последнее время обрел по-настоящему большую популярность. Дело в том, что в первой половине 2020 года во время массовых изоляционных мероприятий спрос на удаленное общение возрос многократно, популярность Zoom — тоже. Если раньше рядовой пользователь не испытывал особой нужды в групповых видеоконференциях, то сейчас они стали просто необходимы. Офисные работники на удаленке, школьники и студенты, временно лишенные возможности очной формы обучения, обычные люди на карантине — все они вынуждены общаться через интернет и этот сервис стал подходящим инструментом. Примерно так Zoom из узкоспециализированного инструмента превратился в сервис первой необходимости.

Все благодаря достаточному функционалу, качественной связи и, самое главное, простоте и доступности. Заточенность под один формат и максимальная простота помогли сервису обойти Skype, Microsoft Teams и Google Hangouts, которые тоже предлагают возможность проведения групповых видеоконференций.

Интерфейс Zoom

Простота и доступность — два главных преимущества Zoom. Для участия в конференции пользователю даже не требуется регистрация в сервисе (она необходима только организатору). Создание конференции происходит в несколько кликов, а подключение в один. Пользователю достаточно получить специальную ссылку на конференцию, по которой можно подключиться к собранию. Можно скачать Zoom для всех популярных операционных систем или работать через любой современный браузер без всякого дополнительного софта. Скорость и низкое потребление ресурсов — ещё одно преимущество сервиса. Считается, что Zoom значительно менее ресурсоемкий, чем тот же Skype. Работает быстрее, подходит для старых компьютеров и потребляет меньше интернет-трафика.

Конференция в Zoom может выглядеть по-разному. Например, рядовой вебинар имеет организатора, который и координирует собрание. Все остальные участники сидят и слушают, что им там говорят. Конечно, чаще всего большую часть времени аудитория не имеет права голоса и помалкивает, чтобы не было анархии и какофонии звука от десятков одновременно вещающих голов. Иногда главарь дает голос определенному пользователю — тот высказывается и тут же замолкает, подавленный функцией отключения звука. Конечно, на конференции какой-нибудь «Антоновской Сельской Библиотеки» жесткая модерация не требуется — туда ходят лишь приличные и воспитанные люди, а вот на собрании любителей онлайн-игр лучше поотключать всем участникам не только голос, но и видео, во избежание провокаций и срыва мероприятия. Конечно, Zoom годится и для общения в любом другом формате — хоть для тусовки друзей, хоть для общения один на один.

Важной частью Zoom являются такие особенности, как мощная функциональность демонстрации экрана (позволяет транслировать как весь экран, так и любое отдельное окно), возможность записи конференции в локальный видеофайл или даже в облачное хранилище (с возможностью сохранения отдельных аудиодорожек для каждого участника), обычный текстовый чат, передача файлов и множество мелочей, типа виртуального фона или легкого блура лица для скрытия изъянов кожи.

Занятия в Zoom

Для рядового участника Zoom полностью бесплатен. Коммерческие тарифы рассчитаны на организаторов крупных мероприятий, но в большинстве случаев и им сервис не будет стоит ни копейки. Бесплатная версия имеет несколько мягких ограничений, главные из которых: продолжительность сессии не может превышать 40 минут, а количество участников 100 человек. Такое ограничение количества зрителей вполне достаточно для большинства событий, а 40-минутный лимит обходится простым перезапуском конференции. Платные тарифы рассчитаны на серьезные организации и стоят совсем недорого — посмотрите таблицу сравнения тарифных планов. В платной версии нет ограничения на продолжительность конференции, максимальное количество участников может достигать 1000 человек, а в ближайшем будущем планируется реализовать сквозное шифрование.