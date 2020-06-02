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Firefox 77 — продолжение включения сервиса Pocket и ряд специфических улучшений02.06.2020

Firefox 77 — продолжение включения сервиса Pocket и ряд специфических улучшений

Выпущена очередная новая версия Firefox — популярнейшего браузера от сообщества Mozilla.

Firefox 77 не такое крупное и богатое на нововведения обновление, как несколько предыдущих. В эту версию включен ряд специфичных улучшений, типа новой страницы управления сертификатами или исправления проблем с инструментами специальных возможностей (для пользователей с ограниченными возможностями). Из особенностей интересных более широкой аудитории выделяется продолжение развертывания WebRender, делающее новинку доступной еще большему числу пользователей.

На самом деле, главным нововведением Firefox 77 является продолжение включения в браузер рекомендательного сервиса Pocket (список интересных материалов на странице новой вкладки). Теперь он доступен не только пользователям США, но и в Великобритании. Пользователей рунета и прочих сегментов сети это пока никак не касается.

Что нового в Firefox 77

  • Реализована новая страница управления сертификатами about:certificate.
  • Продолжается постепенное развертывание WebRender для пользователей Firefox для Windows. На этот раз система WebRender стала доступна ещё и пользователям Windows с видеокартами от nVIDIA и экранами со средним (<= 3440x1440) и высоким разрешением (> 3440x1440).
  • Удалена настройка browser.urlbar.oneOffSearches из расширенных настроек about:config, которая позволяла полностью скрыть выбор поисковой системы из нижней части окна, появляющегося при поиске через адресную строку. Теперь для их удаления остается только стандартный способ — через настройки поиска «Поиск одним щелчком».
  • Сервис Pocket (сервис рекомендаций — новости и прочие материалы) теперь также доступен пользователям Великобритании. Напомню, что ранее функция была доступна только в США.
  • Предприняты улучшения для пользователей с ограниченными возможностями: теперь список приложений в настройках браузера доступен для программ чтения с экрана; решена проблема с Live Regions и обновленным текстом, получаемым программой чтения с экрана JAWS; браузер больше не теряет метки в формах ввода даты и времени для инструментов специальных возможностей.
  • Предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Особо отмечается значительно улучшенная отладка Javascript, что позволило повысить скорость работы и сократить потребление памяти. Другим улучшением является добавление поддержки JavaScript API String.prototype.replaceAll ().
  • Исправлены проблемы в безопасности браузера.

Кроме Firefox 77 выпущена новая ESR-сборка с номером 68.9.0, включающая ряд внутренних изменений и исправлений ошибок.

Скачать Firefox 77 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 77 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 77 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 77 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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