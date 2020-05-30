OCCT 6.0 — обновление инструмента для тестирования и мониторинга системы

Выпущено очередное крупное обновление OCCT — информационно-диагностической утилиты для тестирования и мониторинга ключевых узлов компьютера.

OCCT — это популярный инструмент для тестирования стабильности системы при интенсивной нагрузке и мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после разгона и подобных изменений. В OCCT входит 5 тестов — 4 собственных для тестирования процессора, видеокарты, памяти и общей нагрузки на систему, а также Linpack — сторонний тест, разработанный Intel и отличающийся высокой нагрузкой. Также в программе в реальном времени отображается текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров.

Интерфейс OCCT 6.0

Что нового в OCCT 6.0

Примечательно, что предыдущее крупное обновление с номером 5.0 было выпущено, день в день, ровно год назад. И хотя версия 6.0 далеко не такое масштабное обновление, как «пятерка», все же в нем есть несколько интересных нововведений. В эту версию включен новый тест «Мониторинг», который не осуществляет собственной нагрузки, переработана функция настройки продолжительности теста, а также исправлена масса проблем. Последнее особенно выделяется автором — большая работа над исправлениями различных проблем и недоработок, исправление которых позволило здорово повысить общее качество программы.

Добавлен новый тест «Мониторинг», который не осуществляет никакой нагрузки на систему. Его можно запускать с любой другой нагрузкой (например, с игрой), а в лог будут записаны значения мониторинга.

Переработана и переоформлена функция настройки продолжительности выполнения теста. Теперь она выглядит как кнопка, переключающая программу между двумя режимами тестирования. Как и прежде, доступно бесконечное тестирование, которое будет продолжаться до остановки пользователем, или тестирование, ограниченное определенным пользователем отрезком времени. Кроме прочего, важно отметить, что из бесплатной версии программы пропал дополнительный режим тестирования, который выполнялся по времени и с простоями.

В интерфейсе удалены пробелы между значками тестов, что позволило сделать эту часть интерфейса более компактной и, лучше вписывающейся в основной интерфейс.

Переработаны многие части программы для решения накопившихся проблем.

Произведена масса исправлений ошибок и недоработок.

Улучшена обработка нескольких графических процессоров.

В отчетах улучшена сортировка за счёт добавления префиксов.

Как и прежде, OCCT распространяется бесплатно при условии некоммерческого использования. Разработчик рассчитывает на добровольную помощь пользователей, а коммерческая версия почти ничем не отличается от бесплатной. Последняя включает полный функционал и в ней отсутствует только предоставление отчета о тестировании в формате PNG.