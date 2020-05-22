Microsoft Edge 83 — крупное обновление браузера с массой улучшений

Выпущен Microsoft Edge 83 — обновленная стабильная версия нового браузера от компании Microsoft.

С момента перехода браузера на рельсы проекта Chromium, Microsoft Edge активно развивается и становится все более привлекательной альтернативой популярным браузерам. Участие в проекте Chromium, а также постоянный контакт с пользователями дают отличный результат. За последние месяцы разработчикам удалось снабдить браузер целым набором интересных особенностей и отлично настраиваемым интерфейсом.

Многие нововведения Microsoft Edge 83 понравятся, в первую очередь, опытным пользователям. Среди ряда прочих улучшений особо выделяется возможность синхронизации расширений, несколько улучшений для «Коллекций», новый список исключений автоматической очистки cookie и улучшенная функция защиты Microsoft Defender SmartScreen.

Интерфейс Microsoft Edge

Что нового в Microsoft Edge 83

Добавлена возможность синхронизации расширений между всеми устройствами пользователя. Поддерживается синхронизация как собственных расширений, так и созданных для Google Chrome.

Улучшено переключение между профилями. Теперь, если пользователь обращается к сайту, на котором зарегистрирован под другим профилем (к примеру, имея домашний и рабочий профили), браузер предложит переключиться на соответствующий профиль.

Предприняты улучшения в Microsoft Defender SmartScreen (защита от посещения вредоносных сайтов и загружаемых файлов). В частности, отмечается улучшение обнаружения и блокировки вредоносных сайтов, перенаправляющих пользователя в загрузки.

Добавлен список исключений для функции автоматического удаления cookie при закрытии браузера. Это полезно, когда пользователю нужна очистка всех cookie при закрытии браузера, но все же требуется оставлять для некоторых сайтов.

Несколько улучшений для «Коллекций»: возможность добавления нескольких элементов в коллекцию за раз; перетаскивание элементов в коллекцию без необходимости ее открытия; возможность добавления в коллекцию всех открытых вкладок.

Улучшено оповещение пользователя о блокировке загрузки небезопасных файлов на странице менеджера загрузки.

Предприняты улучшения в инструменте иммерсивного чтения (режим чтение текста без лишних элементов интерфейса). Добавлена возможность открывать в режиме инструмента иммерсивного чтения любой выбранный текст — соответствующий пункт добавлен в контекстное меню правого клика мыши. Кроме этого, в «Средства грамматики» добавлена поддержка наречий (теперь их можно выделить в тексте).

Улучшено исправление неправильно набранного адреса или поискового запроса.

В настройки браузера добавлена возможность установки Microsoft Edge браузером по умолчанию.

Предпринят ряд улучшений для инструментов веб-разработчика. Добавлена поддержка удаленной отладки, улучшен интерфейс и многое другое.

Предприняты различные улучшения для разработчиков, включено 15 новых политик, исправлены ошибки.

Также разработчики сообщают, что теперь обновление браузера станет происходить постепенно и пользователи будут получать его в течении нескольких дней. Это позволит избежать распространения ошибок, возможно допущенных в обновлении.