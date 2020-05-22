Microsoft Edge 83 — крупное обновление браузера с массой улучшений

Выпущен Microsoft Edge 83 — обновленная стабильная версия нового браузера от компании Microsoft.
С момента перехода браузера на рельсы проекта Chromium, Microsoft Edge активно развивается и становится все более привлекательной альтернативой популярным браузерам. Участие в проекте Chromium, а также постоянный контакт с пользователями дают отличный результат. За последние месяцы разработчикам удалось снабдить браузер целым набором интересных особенностей и отлично настраиваемым интерфейсом.
Многие нововведения Microsoft Edge 83 понравятся, в первую очередь, опытным пользователям. Среди ряда прочих улучшений особо выделяется возможность синхронизации расширений, несколько улучшений для «Коллекций», новый список исключений автоматической очистки cookie и улучшенная функция защиты Microsoft Defender SmartScreen.
Что нового в Microsoft Edge 83
- Добавлена возможность синхронизации расширений между всеми устройствами пользователя. Поддерживается синхронизация как собственных расширений, так и созданных для Google Chrome.
- Улучшено переключение между профилями. Теперь, если пользователь обращается к сайту, на котором зарегистрирован под другим профилем (к примеру, имея домашний и рабочий профили), браузер предложит переключиться на соответствующий профиль.
- Предприняты улучшения в Microsoft Defender SmartScreen (защита от посещения вредоносных сайтов и загружаемых файлов). В частности, отмечается улучшение обнаружения и блокировки вредоносных сайтов, перенаправляющих пользователя в загрузки.
- Добавлен список исключений для функции автоматического удаления cookie при закрытии браузера. Это полезно, когда пользователю нужна очистка всех cookie при закрытии браузера, но все же требуется оставлять для некоторых сайтов.
- Несколько улучшений для «Коллекций»: возможность добавления нескольких элементов в коллекцию за раз; перетаскивание элементов в коллекцию без необходимости ее открытия; возможность добавления в коллекцию всех открытых вкладок.
- Улучшено оповещение пользователя о блокировке загрузки небезопасных файлов на странице менеджера загрузки.
- Предприняты улучшения в инструменте иммерсивного чтения (режим чтение текста без лишних элементов интерфейса). Добавлена возможность открывать в режиме инструмента иммерсивного чтения любой выбранный текст — соответствующий пункт добавлен в контекстное меню правого клика мыши. Кроме этого, в «Средства грамматики» добавлена поддержка наречий (теперь их можно выделить в тексте).
- Улучшено исправление неправильно набранного адреса или поискового запроса.
- В настройки браузера добавлена возможность установки Microsoft Edge браузером по умолчанию.
- Предпринят ряд улучшений для инструментов веб-разработчика. Добавлена поддержка удаленной отладки, улучшен интерфейс и многое другое.
- Предприняты различные улучшения для разработчиков, включено 15 новых политик, исправлены ошибки.
Также разработчики сообщают, что теперь обновление браузера станет происходить постепенно и пользователи будут получать его в течении нескольких дней. Это позволит избежать распространения ошибок, возможно допущенных в обновлении.