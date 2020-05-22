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Microsoft Edge 83 — крупное обновление браузера с массой улучшений22.05.2020

Microsoft Edge 83 — крупное обновление браузера с массой улучшений

Выпущен Microsoft Edge 83 — обновленная стабильная версия нового браузера от компании Microsoft.

С момента перехода браузера на рельсы проекта Chromium, Microsoft Edge активно развивается и становится все более привлекательной альтернативой популярным браузерам. Участие в проекте Chromium, а также постоянный контакт с пользователями дают отличный результат. За последние месяцы разработчикам удалось снабдить браузер целым набором интересных особенностей и отлично настраиваемым интерфейсом.

Многие нововведения Microsoft Edge 83 понравятся, в первую очередь, опытным пользователям. Среди ряда прочих улучшений особо выделяется возможность синхронизации расширений, несколько улучшений для «Коллекций», новый список исключений автоматической очистки cookie и улучшенная функция защиты Microsoft Defender SmartScreen.

Интерфейс Microsoft Edge
Интерфейс Microsoft Edge

Что нового в Microsoft Edge 83

  • Добавлена возможность синхронизации расширений между всеми устройствами пользователя. Поддерживается синхронизация как собственных расширений, так и созданных для Google Chrome.
  • Улучшено переключение между профилями. Теперь, если пользователь обращается к сайту, на котором зарегистрирован под другим профилем (к примеру, имея домашний и рабочий профили), браузер предложит переключиться на соответствующий профиль.
  • Предприняты улучшения в Microsoft Defender SmartScreen (защита от посещения вредоносных сайтов и загружаемых файлов). В частности, отмечается улучшение обнаружения и блокировки вредоносных сайтов, перенаправляющих пользователя в загрузки.
  • Добавлен список исключений для функции автоматического удаления cookie при закрытии браузера. Это полезно, когда пользователю нужна очистка всех cookie при закрытии браузера, но все же требуется оставлять для некоторых сайтов.
  • Несколько улучшений для «Коллекций»: возможность добавления нескольких элементов в коллекцию за раз; перетаскивание элементов в коллекцию без необходимости ее открытия; возможность добавления в коллекцию всех открытых вкладок.
  • Улучшено оповещение пользователя о блокировке загрузки небезопасных файлов на странице менеджера загрузки.
  • Предприняты улучшения в инструменте иммерсивного чтения (режим чтение текста без лишних элементов интерфейса). Добавлена возможность открывать в режиме инструмента иммерсивного чтения любой выбранный текст — соответствующий пункт добавлен в контекстное меню правого клика мыши. Кроме этого, в «Средства грамматики» добавлена поддержка наречий (теперь их можно выделить в тексте).
  • Улучшено исправление неправильно набранного адреса или поискового запроса.
  • В настройки браузера добавлена возможность установки Microsoft Edge браузером по умолчанию.
  • Предпринят ряд улучшений для инструментов веб-разработчика. Добавлена поддержка удаленной отладки, улучшен интерфейс и многое другое.
  • Предприняты различные улучшения для разработчиков, включено 15 новых политик, исправлены ошибки.

Также разработчики сообщают, что теперь обновление браузера станет происходить постепенно и пользователи будут получать его в течении нескольких дней. Это позволит избежать распространения ошибок, возможно допущенных в обновлении.

Скачать Microsoft Edge 83 (выбор версии)

БесплатноРазмер: 1.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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