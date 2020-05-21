Google Chrome 83 — переработанные настройки безопасности, группировка вкладок и прочее

Выпущена новая стабильная версия браузера Google Chrome.

Google Chrome 83 — по-настоящему крупное обновление с массой улучшений и изменений. Основные изменения новинки касаются настроек безопасности — соответствующий раздел настроек был значительно реорганизован и снабжён некоторыми новыми функциями. Также в эту версию включена функциональность группировки вкладок, добавлен инструмент проверки ключевых настроек безопасности, реализовано новое меню для удобного доступа к расширениям и включен ряд менее заметных улучшений.

Внимательные пользователи заметят, что версия с номером 82 была пропущена. Причина — нарушение стандартного графика релизов, вызванного событиями, связанными с COVID-19. Именно по этой причине Google Chrome 83 так богат на изменения — в него вошли результаты разработки двух версий.

Реорганизован раздел настроек «Конфиденциальность и безопасность»

Настройки «Конфиденциальность и безопасность» были значительно переработаны и реорганизованы. Изменения коснулись как структуры всех подразделов, так и оформления, которое стало гораздо симпатичней и наглядней, а описание настроек получило более ясные формулировки. Если раньше раздел состоял из двух подразделов и набора не сгруппированных настроек, то теперь там четыре подраздела с распределением среди них всех ранее не сгруппированных настроек.

Обновленный раздел «Конфиденциальность и безопасность»

«Очистка истории» — раздел не претерпел никаких изменений. Как и прежде вызывает окно с опциями очистки истории посещений и сопутствующих параметров.

— раздел не претерпел никаких изменений. Как и прежде вызывает окно с опциями очистки истории посещений и сопутствующих параметров. Новый раздел «Файлы cookie и другие данные сайтов» — новый раздел, заслуживающий особого внимания. Выделен из раздела «Настройки сайта» (по-прежнему доступен и через него). Кроме переоформления и переноса в него некоторых смежных настроек, в нем появились и новые опции . Если раньше пользователю была доступна только настройка, включающая/отключающая прием cookie, то теперь к ней добавились возможности блокировки cookie от третьих сторон в обычном режиме или только в режиме «Инкогнито». Кроме того, настройка блокировки cookie в режиме «Инкогнито» включена на стартовый экран этого режима. Блокировка cookie третьих сторон позволит обезопасить пользователя от отслеживания этим методом различными рекламными сетями и прочими сборщиками статистических данных.

— новый раздел, заслуживающий особого внимания. Выделен из раздела «Настройки сайта» (по-прежнему доступен и через него). Кроме переоформления и переноса в него некоторых смежных настроек, в нем появились и . Если раньше пользователю была доступна только настройка, включающая/отключающая прием cookie, то теперь к ней добавились возможности в обычном режиме или только в режиме «Инкогнито». Кроме того, настройка блокировки cookie в режиме «Инкогнито» включена на стартовый экран этого режима. Блокировка cookie третьих сторон позволит обезопасить пользователя от отслеживания этим методом различными рекламными сетями и прочими сборщиками статистических данных. Новый раздел «Безопасность» — сформирован из ряда настроек, которые раньше были доступны в разделе дополнительных опций общего раздела «Конфиденциальность и безопасность». Туда вошел "Безопасный просмотр" (защиты пользователя от опасных сайтов, файлов и расширений, а также такие настройки, как проверка паролей на утечку), а также настройки сертификатов и участие пользователя в программе дополнительной защиты. Также туда включена функция "DNS поверх HTTPS", которая пока доступна только части пользователей.

— сформирован из ряда настроек, которые раньше были доступны в разделе дополнительных опций общего раздела «Конфиденциальность и безопасность». Туда вошел "Безопасный просмотр" (защиты пользователя от опасных сайтов, файлов и расширений, а также такие настройки, как проверка паролей на утечку), а также настройки сертификатов и участие пользователя в программе дополнительной защиты. Также туда включена функция "DNS поверх HTTPS", которая пока доступна только части пользователей. «Настройки сайтов» — как и прежде, включает настройки разрешений для сайтов. К примеру, права на использование сайтами геолокации, камеры, микрофона и уведомлений. Также сюда входят настройки Flash, Javasciprt, картинок и т. п.

Управление приемом Cookie

Функция «Проверка безопасности»

Новинка проверяет ряд аспектов настройки браузера, которые могут повлиять на безопасность. Проверяется следующее: актуальность версии браузера, наличие у пользователя скомпрометированных паролей, а также активность функций безопасного просмотра и защиты от потенциально опасных расширений. Если что-то не в порядке — браузер уведомит пользователя и предложит устранить проблему. Новая функция доступна в виде отдельного раздела настроек браузера.

Новая функция проверки безопасности

Группировка вкладок доступна всем пользователям

В этот выпуск включена функция группировки вкладок. Теперь она доступна всем пользователям. Новинка позволяет создавать визуальные разграничители, группирующие вкладки. Это полезно при наличии большого количества открытых сайтов и позволяет организовывать визуальный порядок. Группы вкладок выделяются цветным маркером и нижней полосой, что дает возможность определить нужную группу среди прочих вкладок. Пользователь может сгруппировать открытые вкладки по темам или разграничить работу и развлечения. Удобно сложить в одну группу сайты при поиске товара в магазине или чтения статей по определенной тематике.

Группировка вкладок

Новое меню со всеми расширениями

Справа от адресной строки доступна новая кнопка, вызывающая меню со списком расширений и возможностью их выноса на главную панель браузера. Новинка призвана сделать доступ к расширениям более удобным.

Новое меню с расширениями

DNS поверх HTTPS (DoH)

Механизм, который служит для обеспечения доступа браузера к интернет-ресурсам через защищённые DNS, предоставляемые рядом провайдеров. Это позволяет шифровать весь трафик и избежать перехвата пользовательских данных. Это экспериментальная функция, которая доступна не всем пользователям.

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Внимание! Как обычно, новый функционал включается в программу методом постепенного развертывания. Это значит, что нововведения могут появиться у пользователя не сразу после обновления браузера и их ожидание может затянуться на недели. Желающие включить новый функционал без ожидания его развертывания могут сделать это через служебные настройки браузера. Пусть пользователя не смущает включение нововведений через флаги как экспериментальных функций — доступ к нововведениям этим способом ничем не отличается от обычного включения разработчиком, ожидание которого может затянуться. Новые настройки безопасности и функция проверки безопасности — chrome://flags/#privacy-settings-redesign; группировка вкладок — chrome://flags/#tab-groups; меню расширений — chrome://flags/#extensions-toolbar-menu.

Разумеется, в новой версии есть масса улучшений для разработчиков. Это и новые API, и улучшенная поддержка новейших веб-технологий и ряд внутренних оптимизаций. Отдельно можно выделить новый стандартный стиль оформления веб-форм, предложенный Microsoft Edge в рамках разработки Chromium.

Также, как обычно, новая версия исправляет различные проблемы, в том числе, и в безопасности браузера. На этот раз устранено 38 ошибок в безопасности, 4 из которых носили статус высокой опасности.