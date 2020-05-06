Foxit Reader 10 — крупное обновление популярного PDF-ридера

Выпущен Foxite Reader 10 — обновление популярнейшего инструмента для чтения и работы с PDF-документами.

Foxit Reader — всем известный инструмент для работы с форматом PDF. Можно использовать и для простого чтения PDF-документов, и для совместной работы с документами большой группы пользователей. Содержит массу дополнительных инструментов для совместного обсуждения и комментирования документов, работы с формами и многого другого.

Foxit Reader 10 — крупное обновление, включающее массу нововведений. В эту версию включен новый инструмент для заполнения форм «Заполнение и подпись», улучшены функции поиска по документам, улучшена совместимость с экранами высокой четкости, добавлена возможность использовать произвольный шрифт для комментариев, предпринят ряд улучшений для администраторов корпоративного документооборота и многое другое.

Интерфейс Foxite Reader 10

Что нового в Foxit Reader 10: