Foxit Reader 10 — крупное обновление популярного PDF-ридера

Выпущен Foxite Reader 10 — обновление популярнейшего инструмента для чтения и работы с PDF-документами.
Foxit Reader — всем известный инструмент для работы с форматом PDF. Можно использовать и для простого чтения PDF-документов, и для совместной работы с документами большой группы пользователей. Содержит массу дополнительных инструментов для совместного обсуждения и комментирования документов, работы с формами и многого другого.
Foxit Reader 10 — крупное обновление, включающее массу нововведений. В эту версию включен новый инструмент для заполнения форм «Заполнение и подпись», улучшены функции поиска по документам, улучшена совместимость с экранами высокой четкости, добавлена возможность использовать произвольный шрифт для комментариев, предпринят ряд улучшений для администраторов корпоративного документооборота и многое другое.
Что нового в Foxit Reader 10:
- Функция «Заполнение и подпись». Удобный инструмент для заполнения простых форм (не интерактивных) с возможностью добавления электронной подписи вводом, рисованием или добавлением изображения. Новая функция позволяет добавлять текст в произвольном месте простой формы.
- Улучшена совместимость с экранами с высоким разрешением (4K и выше).
- Автоматический поиск всех совпадений текстовой строки с последующим выделением.
- Добавлены новые параметры расширенного поиска. Новая настройка для быстрого поиска через использование кэша с искомой информацией из PDF; поиск с учетом близости слов друг к другу; дополнительные параметры для поиска слов с той же основой, что и в запросе и игнорированием ширины символов азиатских языков, диакритических символов и акцентов.
- Добавлена возможность отображения всех комментариев выбранным шрифтом. Пользователю доступен выбор шрифта и его размер, что переопределит установки самого документа.
- Реализована дополнительная поддержка JavaScript для работы со сложными формами.
- Добавлена поддержка использования (но не создания) новых полей форм в PhantomPDF 10 (в том числе штрихкодов, дат и изображений).
- Множество улучшений для чтения и редактирования закладок.
- Множество небольших улучшений для чтения тегов.
- Добавлена поддержка цифр на языке Хинди.
- Дополнительные параметры групповой политики для корпоративного администрирования (доступно только при использовании MSI-установщика). Среди новых возможностей отмечается возможность блокировки некоторых дополнительных параметров.
- Foxit Update Server (дополнительная облачная служба) позволяет специалистам автоматизировать обновление программ и организовать лучшее управление программами. Позволяет автоматически загружать обновления с серверов Foxit, инициировать автоматическое утверждение обновлений для загрузки, задавать время для доступа пользователей к обновлениям, а также производить отправку обновлений пользователям с требованием установить их.