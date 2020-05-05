Firefox 76 — обновление браузера с улучшенным менеджером паролей

Выпущен Firefox 76 — очередная версия популярного браузера. Это обновление затрагивает менеджер паролей, режим видео «Картинка-в-картинке», интерфейс главной панели браузера, а также инструменты веб-разработки.
Основные улучшения Firefox 76 касаются менеджера паролей Lockwise. Во-первых, теперь генератор паролей может работать с большим количеством сайтов, чем прежде. Теперь, при регистрации на большинстве сайтов, поле ввода пароля будет содержать предложение использования сложного пароля, сгенерированного Firefox.
Во-вторых, в Lockwise включена защита от просмотра сохранённых паролей другими пользователями компьютера. Теперь, если в браузере не установлен мастер-пароль, а в операционной системе больше одного пользователя, для просмотра и копирования паролей потребуется авторизация в операционной системе.
Ну и, в-третьих: раньше Lockwise сигнализировал только о паролях, которые могли быть скомпрометированы при взломе соответствующего им сервиса. Теперь же менеджер паролей проверяет и другие авторизационные записи на использование таких же паролей и, в случае соответствия, сообщает пользователю.
Другие изменения в Firefox 76
- Небольшое изменение коснулось открепляемого окошка с видео. Теперь двойной клик переводит мини-плеер в полноэкранный режим, а повторный двойной клик возвращает режим просмотра в окошке.
- Предпринято два небольших изменения в интерфейсе браузера: немного увеличен размер панели закладок, а также реализовано сокращение тени адресной строки при открытии новой вкладки.
- Добавлена поддержка браузером Audio Worklets, что позволяет выполнять более сложную обработку звука. Это может быть полезно, например, для работы видеоконференций Zoom без необходимости в дополнительных действиях.
- Предпринят ряд изменений в инструментах веб-разработки. Важно отметить новую возможность имитации поведения устройства при увеличении масштаба двойным нажатием на экран.
- Исправлены ошибки, в том числе в безопасности браузера.
Вместе с этой версией обновлена ESR-сборка (сборка без функциональных обновлений, но с исправлениями ошибок; нужна для развертывания в организациях). Новая сборка Firefox ESR имеет номер 68.8.0.
Как обычно, браузер обновится автоматически. Также можно загрузить новый дистрибутив и обновиться вручную.