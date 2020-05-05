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Firefox 76 — обновление браузера с улучшенным менеджером паролей05.05.2020

Firefox 76 — обновление браузера с улучшенным менеджером паролей

Выпущен Firefox 76 — очередная версия популярного браузера. Это обновление затрагивает менеджер паролей, режим видео «Картинка-в-картинке», интерфейс главной панели браузера, а также инструменты веб-разработки.

Основные улучшения Firefox 76 касаются менеджера паролей Lockwise. Во-первых, теперь генератор паролей может работать с большим количеством сайтов, чем прежде. Теперь, при регистрации на большинстве сайтов, поле ввода пароля будет содержать предложение использования сложного пароля, сгенерированного Firefox.

Во-вторых, в Lockwise включена защита от просмотра сохранённых паролей другими пользователями компьютера. Теперь, если в браузере не установлен мастер-пароль, а в операционной системе больше одного пользователя, для просмотра и копирования паролей потребуется авторизация в операционной системе.

Ну и, в-третьих: раньше Lockwise сигнализировал только о паролях, которые могли быть скомпрометированы при взломе соответствующего им сервиса. Теперь же менеджер паролей проверяет и другие авторизационные записи на использование таких же паролей и, в случае соответствия, сообщает пользователю.

Генератор паролей в Firefox 76
Генератор паролей в Firefox 76

Другие изменения в Firefox 76

  • Небольшое изменение коснулось открепляемого окошка с видео. Теперь двойной клик переводит мини-плеер в полноэкранный режим, а повторный двойной клик возвращает режим просмотра в окошке.
  • Предпринято два небольших изменения в интерфейсе браузера: немного увеличен размер панели закладок, а также реализовано сокращение тени адресной строки при открытии новой вкладки.
  • Добавлена поддержка браузером Audio Worklets, что позволяет выполнять более сложную обработку звука. Это может быть полезно, например, для работы видеоконференций Zoom без необходимости в дополнительных действиях.
  • Предпринят ряд изменений в инструментах веб-разработки. Важно отметить новую возможность имитации поведения устройства при увеличении масштаба двойным нажатием на экран.
  • Исправлены ошибки, в том числе в безопасности браузера.

Вместе с этой версией обновлена ESR-сборка (сборка без функциональных обновлений, но с исправлениями ошибок; нужна для развертывания в организациях). Новая сборка Firefox ESR имеет номер 68.8.0.

Как обычно, браузер обновится автоматически. Также можно загрузить новый дистрибутив и обновиться вручную.

Скачать Firefox 76 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 76 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 76 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 76 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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