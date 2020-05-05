Firefox 76 — обновление браузера с улучшенным менеджером паролей

Выпущен Firefox 76 — очередная версия популярного браузера. Это обновление затрагивает менеджер паролей, режим видео «Картинка-в-картинке», интерфейс главной панели браузера, а также инструменты веб-разработки.

Основные улучшения Firefox 76 касаются менеджера паролей Lockwise. Во-первых, теперь генератор паролей может работать с большим количеством сайтов, чем прежде. Теперь, при регистрации на большинстве сайтов, поле ввода пароля будет содержать предложение использования сложного пароля, сгенерированного Firefox.

Во-вторых, в Lockwise включена защита от просмотра сохранённых паролей другими пользователями компьютера. Теперь, если в браузере не установлен мастер-пароль, а в операционной системе больше одного пользователя, для просмотра и копирования паролей потребуется авторизация в операционной системе.

Ну и, в-третьих: раньше Lockwise сигнализировал только о паролях, которые могли быть скомпрометированы при взломе соответствующего им сервиса. Теперь же менеджер паролей проверяет и другие авторизационные записи на использование таких же паролей и, в случае соответствия, сообщает пользователю.

Генератор паролей в Firefox 76

Другие изменения в Firefox 76

Небольшое изменение коснулось открепляемого окошка с видео. Теперь двойной клик переводит мини-плеер в полноэкранный режим, а повторный двойной клик возвращает режим просмотра в окошке.

Предпринято два небольших изменения в интерфейсе браузера: немного увеличен размер панели закладок, а также реализовано сокращение тени адресной строки при открытии новой вкладки.

Добавлена поддержка браузером Audio Worklets, что позволяет выполнять более сложную обработку звука. Это может быть полезно, например, для работы видеоконференций Zoom без необходимости в дополнительных действиях.

Предпринят ряд изменений в инструментах веб-разработки. Важно отметить новую возможность имитации поведения устройства при увеличении масштаба двойным нажатием на экран.

Исправлены ошибки, в том числе в безопасности браузера.

Вместе с этой версией обновлена ESR-сборка (сборка без функциональных обновлений, но с исправлениями ошибок; нужна для развертывания в организациях). Новая сборка Firefox ESR имеет номер 68.8.0.

Как обычно, браузер обновится автоматически. Также можно загрузить новый дистрибутив и обновиться вручную.