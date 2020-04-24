Telegram: обновление клиентов, 400 миллионов пользователей и видеоконференции

Павел Дуров опубликовал сообщение о достижении мессенджером Telegram отметки в 400 миллионов активных пользователей. К этому событию приурочен выпуск обновленных версий клиентов мессенджера, а также анонс скорого включения в сервис функциональности видеоконференций.

Обновление клиентов Telegram

Выпущены новые версии клиентов Telegram для всех платформ (Windows, GNU/Linux, Mac,OS, Android, iOS). Это обновление касается викторин, стикеров, а также включает ряд прочих полезных улучшений.

Обновлены Викторины . Напомню, что это один из типов опросов, который отличается наличием правильного ответа. Викторины оказались очень популярны и востребованы у широкой аудитории и разработчики решили ее улучшить. Теперь, кроме правильного ответа, викторина может содержать и блок с объяснением правильного ответа. Это, наверняка, будет полезно в образовательных и тому подобных целях.

. Напомню, что это один из типов опросов, который отличается наличием правильного ответа. Викторины оказались очень популярны и востребованы у широкой аудитории и разработчики решили ее улучшить. Теперь, кроме правильного ответа, викторина может содержать и блок с объяснением правильного ответа. Это, наверняка, будет полезно в образовательных и тому подобных целях. Новый каталог стикеров . Новый каталог представляет собой подборку из 20 000 лучших стикеров за все время существования мессенджера. Доступен через кнопку добавления новых наборов стикеров.

. Новый каталог представляет собой подборку из 20 000 лучших стикеров за все время существования мессенджера. Доступен через кнопку добавления новых наборов стикеров. Новое меню отправки медиа/файлов в Android-версии . Теперь интерфейс меню добавления любого типа контента представляется в виде слоев, а не переключается на дополнительные экраны. Также обновлена анимация и иконки.

. Теперь интерфейс меню добавления любого типа контента представляется в виде слоев, а не переключается на дополнительные экраны. Также обновлена анимация и иконки. К анимированному эмодзи игральных костей, который можно использовать как мини-игру, добавился дартс. Если отправить в чат эмодзи дартс, то появится анимация со случайным результатом попадания дротика в цель.

Обновленные викторины с пояснением Новый каталог стикеров Обновленное меню добавления медиа/файлов

400 миллионов пользователей

Мессенджер достиг отметки в 400 000 000 активных пользователей. Такого результата удалось достичь за почти 5 лет существования и активной разработки проекта. На данный момент Telegram является одним из самых быстрорастущих мессенджеров и, уж точно, самым быстроразвивающимся. Разработчики заявляют, что ежедневно в сервисе регистрируется 1.5 миллиона человек. Если положительная динамика притока пользователей будет сохраняться, то отметки в полмиллиарда удастся достичь уже в начале лета.

Видеоконференции в Telegram

А еще разработчики планируют включить в Telegram функциональность видеоконференций. Они говорят, что существующие сервисы видеозвонков безнадежно устарели и отличаются либо удобством, либо качеством. Создать сервис для видеоконференций одновременно обладающий этими двумя качествами - ближайшая цель разработки Telegram. Релиз новинки намечен на 2020 год.

К сожалению, пока это не кажется чем-то простым и быстро достижимым, ведь даже давно существующая функция голосовых звонков работает далеко не идеально, а отзывы о плохом, сильно уступающем конкурентам, качестве связи далеко не редкость.