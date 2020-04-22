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Opera 68 — обновление с добавлением Instagram на боковую панель22.04.2020

Opera 68 — обновление с добавлением Instagram на боковую панель

Выпущена новая версия популярного браузера Opera. Opera 68 — это очередное обновление, включающее в браузер несколько полезных мелочей: доступ к сервису Instagram из боковой панели, поиск открытых сайтов и быстрое закрытие дубликатов вкладок.

Самым заметным нововведением Opera 68 является возможность доступа к Instagram через боковую панель. Это работает так же, как и с мессенджерами, которые давным-давно жили на боковой панели браузера. Доступ к Instagram осуществляется через обычную веб-версию сервиса и мало чем отличается от обычной вкладки с открытым сайтом сервиса. Тем не менее, это может быть удобно активным пользователям Instagram.

Пространства в Opera 67
Instagram на боковой панели Opera 68

Поиск открытых вкладок — небольшое нововведение, адресованное пользователям с большим количеством открытых сайтов. Функция доступна через новый значок, расположенный справа от адресной строки (или CTRL+Пробел) и представляет собой поисковую форму, ищущую по заголовкам открытых сайтов.

В Opera 68 улучшена функция подсветки дубликатов открытых вкладок, которая была включена в предыдущем выпуске браузера (дубли подсвечиваются при наведении курсора мыши на один из них). Теперь дубликаты не только подсвечиваются, но и имеют подчеркивание, что гораздо ярче идентифицирует одинаковые вкладки среди прочих. А еще появилась удобная возможность закрывать дубли через контекстное меню вкладки.

Также в этой версии обновлены значки статуса безопасности страницы, обновлен движок до Chromium 81 и исправлены ошибки.

Скачать Opera 68 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 68 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 68 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 68 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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