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Firefox 75 — обновление браузера с рядом улучшений адресной строки07.04.2020

Firefox 75 — обновление браузера с рядом улучшений адресной строки

Выпущена очередная новая версия популярнейшего браузера Firefox.

Не смотря на то, что Google Chrome и прочие браузеры, основанные на Chromium, временно приостановили выпуск новых версий, Firefox продолжает следовать первоначальному графику релизов. Сегодняшний Firefox 75 является не очень крупным обновлением, которое включает ряд улучшений адресной строки.

Обновленная адресная строка в Firefox 75
Обновленная адресная строка в Firefox 75

Работа над адресной строкой — основной упор этого обновления. Несколько небольших улучшений позволили немного повысить удобство работы с адресами сайтов, а также поиска:

  • Обновлено оформление адресной строки. Сама адресная строка увеличивается при обращении к ней или при открытии новой вкладки. Выпадающее меню адресной строки сужено.
  • Теперь при клике на адресную строку отображается список сайтов из «Топ сайтов».
  • Поиск через адресную строку стал более удобен и оптимизирован под небольшие экраны ноутбуков.
  • Улучшена читаемость предлагаемых поисковых запросов, появляющихся при наборе поискового запроса в адресной строке.
  • Среди предлагаемых поисковых запросов отображаются специальные предложения, касающиеся Firefox. К примеру, при наборе в адресной строке «Настройка Firefox» отобразится специальная ссылка.
  • У адресов в выпадающем списке удалено отображение протокола (https) и поддомена (www).

Также в Firefox 75 реализовано локальное кэшировнаие сертификатов Web PKI Certificate Authority и включена интеграция Direct Composition. Кроме того, важно отметить, что версия Firefox для GNU/Linux теперь доступна через Flatpak.

Остальные изменения касаются включения в браузер поддержки новейших веб-технологий, улучшения инструментов веб-разработки и исправления ошибок, в том числе и в безопасности браузера.

Скачать Firefox 75 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 75 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 75 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 75 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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