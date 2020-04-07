AIDA64 6.25 — обновление комплекса анализа и тестирования компьютера

Вышла новая версия AIDA64 — популярнейшей программы для анализа, тестирования и мониторинга аппаратной и программной составляющих компьютера.

AIDA64 6.25 — стандартное обновление, включающее в программу поддержку новейшего железа и оптимизирующая тесты с учётом новых технологий.

Что нового в AIDA64 6.25:

Добавлена поддержка датчиков Aqua Computer Octo;

Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Elkhart Lake, Jasper Lake, Rocket Lake;

Добавлена поддержка устройств, разработанных студией Артемия Лебедева: Art.Lebedev Optimus Popularis, El Gato Stream Deck;

Добавлена поддержка SteelSeries Apex 7 и Apex Pro;

Улучшена поддержка материнских плат, построенных на основе чипсета Intel Z490;

Добавлена поддержка SMBIOS 3.4.0;

Добавлена поддержка новейших видеокарт и оптимизирована работа с поддерживаемыми ранее: AMD Radeon Pro W5700, Radeon Pro WX 8200, Radeon RX 560 XT, Radeon RX 590 GME, Radeon RX 5300M, Radeon RX 5500 Series, Radeon RX 5600 XT; nVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, GeForce MX330, GeForce MX350, Tesla PG500-216, Tesla PG503-216.

Как и прежде, для загрузки предлагаются AIDA64 Extreme и Engineer Edition (версии для дома и тестовых лабораторий); версии Business и Network Audit Edition, которые рассчитаны на администраторов сети, можно получить по запросу у разработчика.