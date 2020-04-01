WinRAR 5.90 — очередная новая версия популярнейшего архиватора

Выпущена очередная новая версия архиватора WinRAR.

WinRAR 5.90 — это вполне стандартное обновление, призванное повысить общее качество программы и включающее небольшие внешние и внутренние улучшения. В этой версии повышена скорость некоторых операций, включены новые опции, добавлена возможность изменения размера окон хода выполнения операций и предприняты другие улучшения.

Что нового в WinRAR 5.90