WinRAR 5.90 — очередная новая версия популярнейшего архиватора

Выпущена очередная новая версия архиватора WinRAR.
WinRAR 5.90 — это вполне стандартное обновление, призванное повысить общее качество программы и включающее небольшие внешние и внутренние улучшения. В этой версии повышена скорость некоторых операций, включены новые опции, добавлена возможность изменения размера окон хода выполнения операций и предприняты другие улучшения.
Что нового в WinRAR 5.90
- Повышена скорость сжатия в формате RAR при работе на процессорах с 16-ю и более ядрами.
- При создании RAR5-архивов методом «Скоростной» достигается более эффективная архивация хорошо сжимаемых данных.
- Увеличено максимальное количество потоков с 32-х до 64-х. Теперь у ключа -mt<команда> можно дополнительно указать значение от 1 до 64.
- Настройка «Многопоточность» («Настройки» > «Общие») заменена на поле ввода «Потоки», в котором можно указать количество потоков.
- Теперь при просмотре архивов отображается упакованный и неупакованный размеры папок.
- В параметрах архива, вводимых через команду «Информация», добавлено поле «Всего папок». Также такое поле добавлено на вкладку «Архив» в свойствах архива в проводнике Windows.
- Теперь, если чтение архива длится достаточно долго, то выводится новое окно с индикатором прогресса операции и возможностью ее отмены.
- Добавлена возможность изменения размера окон прогресса операций архивации и распаковки (и некоторых других).
- Повышена скорость восстановления поврежденных RAR5-архивов, которые включают данные для восстановления, и у которых нет смещения данных.
- Теперь программа не запрашивает пароль при починке повреждённых RAR5-архивов с зашифрованными именами файлов и включающими данные для восстановления. Команда восстановления может быть выполнена без пароля.
- Теперь WinRAR создает папку для преобразованных архивов, если ее не существует.
- Добавлена поддержка распаковки GZIP-архивов с полем контрольной суммы в заголовке.
- Исправлен ряд ошибок.