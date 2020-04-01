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WinRAR 5.90 — очередная новая версия популярнейшего архиватора01.04.2020

WinRAR 5.90 — очередная новая версия популярнейшего архиватора

Выпущена очередная новая версия архиватора WinRAR.

WinRAR 5.90 — это вполне стандартное обновление, призванное повысить общее качество программы и включающее небольшие внешние и внутренние улучшения. В этой версии повышена скорость некоторых операций, включены новые опции, добавлена возможность изменения размера окон хода выполнения операций и предприняты другие улучшения.

Что нового в WinRAR 5.90

  • Повышена скорость сжатия в формате RAR при работе на процессорах с 16-ю и более ядрами.
  • При создании RAR5-архивов методом «Скоростной» достигается более эффективная архивация хорошо сжимаемых данных.
  • Увеличено максимальное количество потоков с 32-х до 64-х. Теперь у ключа -mt<команда> можно дополнительно указать значение от 1 до 64.
  • Настройка «Многопоточность» («Настройки» > «Общие») заменена на поле ввода «Потоки», в котором можно указать количество потоков.
  • Теперь при просмотре архивов отображается упакованный и неупакованный размеры папок.
  • В параметрах архива, вводимых через команду «Информация», добавлено поле «Всего папок». Также такое поле добавлено на вкладку «Архив» в свойствах архива в проводнике Windows.
  • Теперь, если чтение архива длится достаточно долго, то выводится новое окно с индикатором прогресса операции и возможностью ее отмены.
  • Добавлена возможность изменения размера окон прогресса операций архивации и распаковки (и некоторых других).
  • Повышена скорость восстановления поврежденных RAR5-архивов, которые включают данные для восстановления, и у которых нет смещения данных.
  • Теперь программа не запрашивает пароль при починке повреждённых RAR5-архивов с зашифрованными именами файлов и включающими данные для восстановления. Команда восстановления может быть выполнена без пароля.
  • Теперь WinRAR создает папку для преобразованных архивов, если ее не существует.
  • Добавлена поддержка распаковки GZIP-архивов с полем контрольной суммы в заголовке.
  • Исправлен ряд ошибок.

Скачать WinRAR 5.90 (64-бит)

Пробная версияРазмер: 3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать WinRAR 5.90 (32-бит)

Пробная версияРазмер: 2.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

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