Обновление Telegram — папки — новая функция для группировки чатов

Выпущено очередное крупное обновление популярного мессенджера Telegram. Доступны новые версии клиентов для всех поддерживаемых операционных систем.

Папки — ключевая особенность этого обновления. Теперь пользователю доступно создание папок, каждая из которых может содержать определенные чаты и каналы. Это нужно для группировки чатов и позволит навести порядок в мессенджере. Данная функциональность адресована активным пользователям Telegram, которые подписаны на большое количество различных чатов и каналов, обилие которых может привести к путанице и беспорядку. Функциональность папок доступна автоматически для пользователей с большим количеством чатов. Если чатов немного, то папки включаются вручную через tg://settings/folders.

Папки в Telegram для компьютера

Пользователь может создать до 10-ти папок, присвоить им имена (можно использовать эмодзи) и рассортировать по ним свои чаты. Друзья — в одну, работа — в другую, новости — в третью и т. д. При этом, чаты присутствующие в одной из папок также остаются в общем списке. Это совсем простое функциональное улучшение позволит разложить все по полочкам, создав порядок и удобство.

Папки в Telegram для Android Папки Новая папка

Остается уточнить, что каждая папка может содержать до 100-а чатов, поддерживается синхронизация папок и их настроек между всеми устройствами.

Другими нововведениями этого обновления являются расширенная статистика популярных каналов (должно быть более 1000 подписчиков), новые анимированные эмодзи, а также прочие мелкие улучшения и исправления.