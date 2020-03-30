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Обновление Telegram — папки — новая функция для группировки чатов30.03.2020

Обновление Telegram — папки — новая функция для группировки чатов

Выпущено очередное крупное обновление популярного мессенджера Telegram. Доступны новые версии клиентов для всех поддерживаемых операционных систем.

Папки — ключевая особенность этого обновления. Теперь пользователю доступно создание папок, каждая из которых может содержать определенные чаты и каналы. Это нужно для группировки чатов и позволит навести порядок в мессенджере. Данная функциональность адресована активным пользователям Telegram, которые подписаны на большое количество различных чатов и каналов, обилие которых может привести к путанице и беспорядку. Функциональность папок доступна автоматически для пользователей с большим количеством чатов. Если чатов немного, то папки включаются вручную через tg://settings/folders.

Папки в Telegram для компьютера
Папки в Telegram для компьютера

Пользователь может создать до 10-ти папок, присвоить им имена (можно использовать эмодзи) и рассортировать по ним свои чаты. Друзья — в одну, работа — в другую, новости — в третью и т. д. При этом, чаты присутствующие в одной из папок также остаются в общем списке. Это совсем простое функциональное улучшение позволит разложить все по полочкам, создав порядок и удобство.

Папки в Telegram для Android
Папки в Telegram для Android
Папки
Папки
Новая папка
Новая папка

Остается уточнить, что каждая папка может содержать до 100-а чатов, поддерживается синхронизация папок и их настроек между всеми устройствами.

Другими нововведениями этого обновления являются расширенная статистика популярных каналов (должно быть более 1000 подписчиков), новые анимированные эмодзи, а также прочие мелкие улучшения и исправления.

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