FastStone Image Viewer 7.5 — темная тема интерфейса и поддержка аудиофайлов

Вышла новая версия популярного графического вьювера FastStone Image Viewer. Это обновление включает в программу темную тему интерфейса и возможность воспроизведения аудиофайлов встроенным видеоплеером.

FastStone Image Viewer не отстает от тенденций и, как и многие другие разработчики самого разнообразного софта, внедряет в программу темную тему интерфейса. Теперь, кроме присутствующих ранее светлой и серой тем пользователю доступна новая, темная тема, практически полностью выполненная в черном цвете.

Темный интерфейс в FastStone Image Viewer 7.5

Второе улучшение FastStone Image Viewer 7.5 — поддержка аудиофайлов. Напомню, что некоторое время назад в программу был встроен видеоплеер. Он не превратил простой и быстрый инструмент для просмотра фоток в тяжелый медиа-комбайн, а всего лишь предоставил простенький плеер, рассчитанный на быстрое воспроизведение роликов, присутствующих среди просматриваемых изображений. Так вот, теперь встроенный видеоплеер умеет воспроизводить и аудио. По умолчанию эта функция отключена и программа не видит аудиофайлы, даже если они присутствуют в просматриваемой директории. Для активации функции требуется обратиться к следующей настройке: «Настройки» > «Видео» > «Поддержка аудиоформатов».

Другие изменения этой версии касаются повышения общего качества программы и исправления обнаруженных ошибок.