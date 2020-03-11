В Яндекс.Браузер включена функция голосового чтения текстов на сайтах

Компания Яндекс объявляет о выпуске функции голосового чтения текстов на сайтах – теперь Яндекс.Браузер может прочесть статью вслух. Новинка доступна всем пользователям последних версий Яндекс.Браузера для Windows и Android.

Читает Алиса — голосовой помощник, являющийся частью браузера. Доступно озвучивание как страницы целиком, так и отдельных фрагментов текста. Чтение всей страницы возможно не в ста процентах случаев — Алиса почти точно прочтет страницу со статьей и вряд ли страницу со списком товаров. Чтение голосом доступно везде, где работает «Режим чтения», который убирает со страницы все ненужное и оставляет лишь саму статью. Чтение фрагментов работает везде и независимо ни от чего.

Чтение голосом в Яндекс.Браузере

В Windows-версии Яндекс.Браузера для запуска чтения всей страницы нужно воспользоваться иконкой наушников, расположенной в конце адресной строки. Для озвучки выделенного фрагмента доступен новый пункт контекстного меню «Озвучить». Также функция чтения доступна через чат с Алисой — достаточно написать «Прочитать», «Озвучить» или что-то подобное. В версии для Android значок наушников, запускающий чтение, располагается в правом нижнем углу экрана.

Все знают, что Алиса замечательно читает русскоязычные тексты. Качество заметно лучше, чем у многих других синтезаторов речи и чтение многих текстов происходит достаточно складно, без режущих слух огрехов с ударениями и паузами, которые можно ожидать от робота.

Алиса ориентирована на чтение именно русского языка. Конечно, она способна озвучивать и тексты на английском, но получается лишь с ядреным русским акцентом.