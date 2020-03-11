SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
В Яндекс.Браузер включена функция голосового чтения текстов на сайтах11.03.2020

В Яндекс.Браузер включена функция голосового чтения текстов на сайтах

Компания Яндекс объявляет о выпуске функции голосового чтения текстов на сайтах – теперь Яндекс.Браузер может прочесть статью вслух. Новинка доступна всем пользователям последних версий Яндекс.Браузера для Windows и Android.

Читает Алиса — голосовой помощник, являющийся частью браузера. Доступно озвучивание как страницы целиком, так и отдельных фрагментов текста. Чтение всей страницы возможно не в ста процентах случаев — Алиса почти точно прочтет страницу со статьей и вряд ли страницу со списком товаров. Чтение голосом доступно везде, где работает «Режим чтения», который убирает со страницы все ненужное и оставляет лишь саму статью. Чтение фрагментов работает везде и независимо ни от чего.

Чтение голосом в Яндекс.Браузере
Чтение голосом в Яндекс.Браузере

В Windows-версии Яндекс.Браузера для запуска чтения всей страницы нужно воспользоваться иконкой наушников, расположенной в конце адресной строки. Для озвучки выделенного фрагмента доступен новый пункт контекстного меню «Озвучить». Также функция чтения доступна через чат с Алисой — достаточно написать «Прочитать», «Озвучить» или что-то подобное. В версии для Android значок наушников, запускающий чтение, располагается в правом нижнем углу экрана.

Все знают, что Алиса замечательно читает русскоязычные тексты. Качество заметно лучше, чем у многих других синтезаторов речи и чтение многих текстов происходит достаточно складно, без режущих слух огрехов с ударениями и паузами, которые можно ожидать от робота.

Алиса ориентирована на чтение именно русского языка. Конечно, она способна озвучивать и тексты на английском, но получается лишь с ядреным русским акцентом.

Скачать Яндекс.Браузер для Windows

БесплатноРазмер: 63.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Яндекс.Браузер для Android

БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64