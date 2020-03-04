SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем04.03.2020

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Выпущено важное обновление популярного архиватора Bandizip.

Bandizip зарекомендовал себя как простой архиватор, поддерживающий все основные типы архивов. Очень несложный и полностью бесплатный инструмент, ориентированный на эпизодическую работу с архивами и не включающий избыточного функционала.

Bandizip 7.0 — обновление, главной особенностью которого является появление расширенной, платной версии программы. Теперь, кроме базовой и полностью бесплатной версии архиватора, разработчик выпускает коммерческую, включающую набор дополнительных инструментов: менеджер паролей архивов, восстановление поврежденных архивов, восстановление паролей, большие миниатюры изображений и функция обнаружения вредоносного кода.

Интерфейс Bandizip 7.0
Интерфейс Bandizip 7.0

Бесплатная версия никуда не делась и содержит весь существовавший ранее функционал. Функции платной редакции либо заблокированы, либо работают с ограничениями (например, функция восстановления пароля работает только с паролями длинной не более 4-х символов).

Минусом, способным запросто распугать значительную часть пользователей, является появление рекламного модуля, который должен баловать пользователя дополнительными предложениями. И хотя при непродолжительном тесте дождаться отображения рекламы не удалось, она наверняка появится у большинства пользователей. Еще одним минусом является отсутствие у новой версии оффлайнового установщика. Теперь Bandizip доступен только в виде веб-установщика, который самостоятельно загружает дистрибутив, исходя из информации о разрядности процессора.

В остальном, новый Bandizip включает набор небольших усовершенствований, среди которых значится улучшенная поддержка многих форматов архивации, повышение скорости сжатия и распаковки, немного переработанные настройки и ряд мелочей, типа быстрого перехода между директориями через «Alt + Влево/Вправо» или резервирования места на диске перед созданием архива.

В общем, успех платной версии, снабженной несколькими не самыми востребованными функциями, явно сомнителен. А вот рекламный модуль в простеньком архиваторе не вызывает сомнения в успехе конкурентов, у которых теперь обязательно увеличится количество пользователей.

Скачать Bandizip 7.0 (веб-установщик)

БесплатноРазмер: 242 КбОС: WindowsСтабильная версия

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

Firefox 73 — обновление с глобальной настройкой масштаба и прочими улучшениями

Firefox 73 — обновление с глобальной настройкой масштаба и прочими улучшениями

Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

Firefox 73 — обновление с глобальной настройкой масштаба и прочими улучшениями

Total Commander 9.50 — обновление с темной темой интерфейса и массой улучшений

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64