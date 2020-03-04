Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Выпущено важное обновление популярного архиватора Bandizip.

Bandizip зарекомендовал себя как простой архиватор, поддерживающий все основные типы архивов. Очень несложный и полностью бесплатный инструмент, ориентированный на эпизодическую работу с архивами и не включающий избыточного функционала.

Bandizip 7.0 — обновление, главной особенностью которого является появление расширенной, платной версии программы. Теперь, кроме базовой и полностью бесплатной версии архиватора, разработчик выпускает коммерческую, включающую набор дополнительных инструментов: менеджер паролей архивов, восстановление поврежденных архивов, восстановление паролей, большие миниатюры изображений и функция обнаружения вредоносного кода.

Интерфейс Bandizip 7.0

Бесплатная версия никуда не делась и содержит весь существовавший ранее функционал. Функции платной редакции либо заблокированы, либо работают с ограничениями (например, функция восстановления пароля работает только с паролями длинной не более 4-х символов).

Минусом, способным запросто распугать значительную часть пользователей, является появление рекламного модуля, который должен баловать пользователя дополнительными предложениями. И хотя при непродолжительном тесте дождаться отображения рекламы не удалось, она наверняка появится у большинства пользователей. Еще одним минусом является отсутствие у новой версии оффлайнового установщика. Теперь Bandizip доступен только в виде веб-установщика, который самостоятельно загружает дистрибутив, исходя из информации о разрядности процессора.

В остальном, новый Bandizip включает набор небольших усовершенствований, среди которых значится улучшенная поддержка многих форматов архивации, повышение скорости сжатия и распаковки, немного переработанные настройки и ряд мелочей, типа быстрого перехода между директориями через «Alt + Влево/Вправо» или резервирования места на диске перед созданием архива.

В общем, успех платной версии, снабженной несколькими не самыми востребованными функциями, явно сомнителен. А вот рекламный модуль в простеньком архиваторе не вызывает сомнения в успехе конкурентов, у которых теперь обязательно увеличится количество пользователей.