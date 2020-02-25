Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Компания Opera Software выпустила Opera 67 — новую версию своего популярного браузера.

Opera 67 — очень заметное обновление с массой улучшений. Разработчики причисляют его к типу Reborn (название для важных и инновационных релизов) и выпускают его под кодовым именем R2020. Основные особенности данного обновления касаются вкладок и повышения удобства работы с ними. Кроме этого, в эту версию включены новые быстрые настройки боковой панели, улучшена функция «Картинка в картинке», добавлена новая панель для быстрого перехода между вкладками и многое другое.

Пространства — новая функция для группировки вкладок

Пространства — так называется функция группировки вкладок, включенная в Opera 67. Каждое отдельное пространство содержит свой собственный набор вкладок. Подразумевается, что пользователь будет сортировать вкладки по разным пространствам, например, по темам, тем самым, соблюдая порядок. Мгновенное переключение между пространствами происходит через новый элемент управления на боковой панели браузера. Доступно создание до 5-ти отдельных пространств, с возможностью присвоения каждому имени и иконки для лучшей визуальной идентификации.

По умолчанию, все открытые вкладки относятся к одному из пространств. Контекстное меню вкладки включает пункт для ее переноса в другое пространство. Контекстное меню ссылок на сайтах также имеет пункт для выбора пространства, в котором она будет открыта.

Пространства в Opera 67

Конечно, идея группировки вкладок далеко не нова и встречается и в других браузерах (и дополнениями, и базово), но данная реализация выглядит очень интересно и жизнеспособно. К минусам можно отнести отсутствие счетчика вкладок на иконках пространств, который наверняка появится в рамках следующих обновлений. Если пользователю не понравилась идея с пространствами, то их можно запросто отключить через настройки браузера и все будет как прежде.

Переработаны быстрые настройки боковой панели

В Opera 67 включено новое, более удобное меню быстрой настройки отображения элементов боковой панели. Как и прежде, быстрая настройка доступна через иконку многоточия в нижней части панели. Теперь она выглядит как дополнительная панель и содержит как возможность выбора отображаемых боковой панелью элементов, так и некоторые настройки. Стало лучше.

Новые настройки боковой панели

Новая панель для «CTRL+TAB»

Улучшена функция быстрого перехода между открытыми вкладками через сочетание клавиш «CTRL+TAB». С ее помощью пользователь может быстро переключаться между всеми открытыми вкладками повторным нажатием комбинации клавиш. В этой версии реализована панель с миниатюрами всех открытых вкладок для более явного перехода между ними.

Переход между вкладками через «CTRL+TAB»

Индикация дубликатов вкладок

Теперь браузер подсвечивает все открытые вкладки с идентичным адресом при наведении курсора мыши на одну из них.

Улучшено окно выноса видео

Расширены элементы управления воспроизведением в открепленном окошке плеера. Туда добавлены новые элементы: таймер и кнопки перехода к следующему треку и отключения звука. Кнопка возврата к обычному просмотру перенесена в верхнюю часть, а кнопка постановки на паузу перенесена в нижнюю часть окна плеера.

Обновленное открепляемое окошко с видео

DNS поверх HTTPS

Добавлена настройка использования DNS поверх HTTPS вместо системных настроек DNS. Пользователю доступен выбор стороннего провайдера. На данный момент доступно 2-е предустановленные службы (Cloudflare и Google Public DNS) и возможность указать любой другой DNS-сервер.

Настройки DNS поверх HTTPS

Как обычно, кроме нововведений, Opera 67 исправляет различные ошибки, в том числе и в безопасности браузера.