Firefox 73 — обновление с глобальной настройкой масштаба и прочими улучшениями

Вышел Firefox 73 — очередная плановая версия популярнейшего браузера. Сравнительно с предыдущими релизами, это довольно скромное обновление, включающее несколько небольших улучшений.

В Firefox 73 добавлена глобальная настройка масштаба, который будет использоваться по умолчанию на всех открываемых веб-страницах. Пользователю доступен выбор масштаба (от 30% до 300%), а также возможность его применения как ко всем элементам веб-страницы, так и только к тексту. Помимо новой настройки пользователь может регулировать масштаб привычным методом — функция изменения масштаба каждой конкретной страницы работает как и прежде. Новая настройка доступна по следующему пути: «Настройки» > «Основные» > «Язык и внешний вид» > «Масштаб».

Другим небольшим изменением является улучшение отображения содержания страницы при работе браузера в режиме высокой контрастности (он переходит в него в соответствии с настройкой операционной системы). Если раньше в режиме высокой контрастности браузер, меняя цвет фона сайта на более контрастный, скрывал фоновое изображение, то теперь этого не происходит.

Firefox 73 включает еще несколько изменений. Повышено качество звука при воспроизведении с измененной скоростью, теперь браузер будет предлагать сохранение логинов только при внесении изменений в соответствующее поле формы. Исправлены ошибки, в том числе и в безопасности браузера. Также отмечается добавление поддержки WebRender для ноутбуков с видеокартами производства Nvidia (требуются драйверы новее 432.00) и размером экрана до 1920x1200.

Как обычно, внесены улучшения в инструменты веб-разработчика и улучшена поддержка новейших веб-технологий.