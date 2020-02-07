Total Commander 9.50 — обновление с темной темой интерфейса и массой улучшений

Выпущена новая версия Total Commander — легендарного файлового менеджера для операционной системы Windows.

Total Commander 9.50 — это крупное и важное обновление, которое будет полезно опытным пользователям программы. В этом выпуске предпринята масса улучшений, добавлены новые опции и настройки, включена темная тема интерфейса, добавлен целый набор небольших удобств для различных панелей, улучшены функции поиска и т. п. Ниже перечислены ключевые и самые заметные улучшения этого обновления.

Темная тема в Total Commander 9.50

Что нового в Total Commander 9.50:

Интерфейс:

Темный режим интерфейса. Полная поддержка, начиная с Windows 10 (1809); частично работает даже в Windows XP.

Добавлена поддержка настройки Windows исходного положения курсора мыши через кнопку, выбираемую по умолчанию.

Отображение до 3-х устройств, подключенных по USB, без буквы диска (телефоны, планшеты и т. п.) на панели дисков.

Расширена история директорий до 200.

Теперь история отображает только каталоги, в которых была произведена любая операция (можно настроить). «Alt+Shift+Вниз» отображает полную историю.

Отображение значка извлечения поверх иконок съемных дисков в выпадающем меню дисков и на главной панели.

Добавлена настройка «Опережающая прокрутка строк» («Настройки» > «Основные операции») для отступа строк сверху и снизу от выбора при прокрутке с клавиатуры списка файлов. По умолчанию 4.

Теперь быстрый просмотр через «Ctrl+Q» отображает файл, на который ссылается ярлык, а не содержимое самого ярлыка.

Для элементов панели добавлена возможность добавлять «\» для отображения директорий в виде «директория\», а не «[директория]» («Конфигурация» > «Настройка» > «Содержимое панелей»).

В контекстное меню [..] добавлен пункт «Новый» для создания нового файла в текущей директории.

Исправлена неработоспособность функции «Отправить» контекстного меню файла в Windows 10.

Диалог быстрого поиска: очистка поиска сочетанием «Ctrl+Y».

Доступ к меню «Недавно закрытые вкладки» через правый клик на вкладках директорий.

В окошко «О программе» добавлена информация о расположении EXE-файла программы.

Операции с файлами:

При распаковке архивов добавлена настройка кодировки имен файлов.

Обработка директорий, которые отображаются как ссылки на файловую систему в папке OneDrive.

В диалоге копирования («F5») теперь поддерживается список избранных каталогов («Ctrl+D»).

Для расчета контрольной суммы CRC доступны новые опции: использование UTF-8 и UNIX-формата.

Поддержка подстрок для переменных среды. К примеру: %variable:~2,3%.

FTP / Плагины для файловой системы:

Передача с FTP на FTP через «F5»: опция для копирования через локальный компьютер.

Перенос из/в FTP/FS: поддержка копирования фильтров как копирование локальных файлов. Например: *.txt | excludeddir\.

Для работы с FTP-серверами через диалог копирования файлов «F5» в функцию очереди «F2» добавлена поддержка клиентских сертификатов.

RestrictInterface=6144: запрещены любые плагины. 4096: разрешены только плагины с действительной цифровой подписью.

Групповое переименование:

Новый шаблон: [c] = количество файлов в списке.

Новый шаблон [S] = размер файла.

Alt+F10:

В окно дерева каталогов добавлена опция для использования программы Everything для загрузки дерева каталогов.

Добавлена возможность вызова списка дисков через «Alt+F1» (левая панель) и «Alt+F2» (правая панель).

Поиск:

Поиск через программу Everything: отображение процента результатов поиска.

Улучшен поиск в XML-файлах Microsoft Office (.docx, .ods и прочих): поиск символов с диакритическими знаками.

Автоматическая проверка наличия программы Everything при использовании префиксов «ev:» и «ed:». Если Everything отсутствует, то предлагается перейти к загрузке программы.

Опция для поиска только по результатам поиска.

Возможность возврата к результатам предыдущего поиска.

Lister (F3):

Добавлена настройка «Режим просмотра по типам файлов», определяющая как будут открываться файлы (метод, плагин). Это позволяет назначить каждому формату конкретную программу.

Клавиша «8» для предварительного просмотра в качестве проводника (используется IPreviewHandler или IThumbnailProvider).

Поддержка печати изображений в форматах JPG, PNG, GIF из Lister через внутренний вьювер.

Сравнение:

Настройка цвета для подчеркивания результатов поиска.

Синхронизация каталогов:

Переход к следующей/предыдущей директории через «Ctrl+PageUp/PageDown».

Внутренние команды:

Новые внутренние команды: LOADSELECTION, SAVESELECTION, SAVEDETAILS + ANSI/Unicode.

cm_ModernShare позволяет напрямую использовать пункт «Поделиться» контекстного меню Windows 10.

cm_ChangeArchiveEncoding позволяет открыть всплывающее меню кодировки архива.

cm_MoveTabLeft and cm_MoveTabRight позволяет вручную переносить текущую вкладку.

Также это обновление исправляет массу ошибок и недоработок, обнаруженных в программе со времен предыдущего релиза.