Total Commander 9.50 — обновление с темной темой интерфейса и массой улучшений

Выпущена новая версия Total Commander — легендарного файлового менеджера для операционной системы Windows.
Total Commander 9.50 — это крупное и важное обновление, которое будет полезно опытным пользователям программы. В этом выпуске предпринята масса улучшений, добавлены новые опции и настройки, включена темная тема интерфейса, добавлен целый набор небольших удобств для различных панелей, улучшены функции поиска и т. п. Ниже перечислены ключевые и самые заметные улучшения этого обновления.
Что нового в Total Commander 9.50:
Интерфейс:
- Темный режим интерфейса. Полная поддержка, начиная с Windows 10 (1809); частично работает даже в Windows XP.
- Добавлена поддержка настройки Windows исходного положения курсора мыши через кнопку, выбираемую по умолчанию.
- Отображение до 3-х устройств, подключенных по USB, без буквы диска (телефоны, планшеты и т. п.) на панели дисков.
- Расширена история директорий до 200.
- Теперь история отображает только каталоги, в которых была произведена любая операция (можно настроить). «Alt+Shift+Вниз» отображает полную историю.
- Отображение значка извлечения поверх иконок съемных дисков в выпадающем меню дисков и на главной панели.
- Добавлена настройка «Опережающая прокрутка строк» («Настройки» > «Основные операции») для отступа строк сверху и снизу от выбора при прокрутке с клавиатуры списка файлов. По умолчанию 4.
- Теперь быстрый просмотр через «Ctrl+Q» отображает файл, на который ссылается ярлык, а не содержимое самого ярлыка.
- Для элементов панели добавлена возможность добавлять «\» для отображения директорий в виде «директория\», а не «[директория]» («Конфигурация» > «Настройка» > «Содержимое панелей»).
- В контекстное меню [..] добавлен пункт «Новый» для создания нового файла в текущей директории.
- Исправлена неработоспособность функции «Отправить» контекстного меню файла в Windows 10.
- Диалог быстрого поиска: очистка поиска сочетанием «Ctrl+Y».
- Доступ к меню «Недавно закрытые вкладки» через правый клик на вкладках директорий.
- В окошко «О программе» добавлена информация о расположении EXE-файла программы.
Операции с файлами:
- При распаковке архивов добавлена настройка кодировки имен файлов.
- Обработка директорий, которые отображаются как ссылки на файловую систему в папке OneDrive.
- В диалоге копирования («F5») теперь поддерживается список избранных каталогов («Ctrl+D»).
- Для расчета контрольной суммы CRC доступны новые опции: использование UTF-8 и UNIX-формата.
- Поддержка подстрок для переменных среды. К примеру: %variable:~2,3%.
FTP / Плагины для файловой системы:
- Передача с FTP на FTP через «F5»: опция для копирования через локальный компьютер.
- Перенос из/в FTP/FS: поддержка копирования фильтров как копирование локальных файлов. Например: *.txt | excludeddir\.
- Для работы с FTP-серверами через диалог копирования файлов «F5» в функцию очереди «F2» добавлена поддержка клиентских сертификатов.
- RestrictInterface=6144: запрещены любые плагины. 4096: разрешены только плагины с действительной цифровой подписью.
Групповое переименование:
- Новый шаблон: [c] = количество файлов в списке.
- Новый шаблон [S] = размер файла.
Alt+F10:
- В окно дерева каталогов добавлена опция для использования программы Everything для загрузки дерева каталогов.
- Добавлена возможность вызова списка дисков через «Alt+F1» (левая панель) и «Alt+F2» (правая панель).
Поиск:
- Поиск через программу Everything: отображение процента результатов поиска.
- Улучшен поиск в XML-файлах Microsoft Office (.docx, .ods и прочих): поиск символов с диакритическими знаками.
- Автоматическая проверка наличия программы Everything при использовании префиксов «ev:» и «ed:». Если Everything отсутствует, то предлагается перейти к загрузке программы.
- Опция для поиска только по результатам поиска.
- Возможность возврата к результатам предыдущего поиска.
Lister (F3):
- Добавлена настройка «Режим просмотра по типам файлов», определяющая как будут открываться файлы (метод, плагин). Это позволяет назначить каждому формату конкретную программу.
- Клавиша «8» для предварительного просмотра в качестве проводника (используется IPreviewHandler или IThumbnailProvider).
- Поддержка печати изображений в форматах JPG, PNG, GIF из Lister через внутренний вьювер.
Сравнение:
- Настройка цвета для подчеркивания результатов поиска.
Синхронизация каталогов:
- Переход к следующей/предыдущей директории через «Ctrl+PageUp/PageDown».
Внутренние команды:
- Новые внутренние команды: LOADSELECTION, SAVESELECTION, SAVEDETAILS + ANSI/Unicode.
- cm_ModernShare позволяет напрямую использовать пункт «Поделиться» контекстного меню Windows 10.
- cm_ChangeArchiveEncoding позволяет открыть всплывающее меню кодировки архива.
- cm_MoveTabLeft and cm_MoveTabRight позволяет вручную переносить текущую вкладку.
Также это обновление исправляет массу ошибок и недоработок, обнаруженных в программе со времен предыдущего релиза.