SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Total Commander 9.50 — обновление с темной темой интерфейса и массой улучшений07.02.2020

Total Commander 9.50 — обновление с темной темой интерфейса и массой улучшений

Выпущена новая версия Total Commander — легендарного файлового менеджера для операционной системы Windows.

Total Commander 9.50 — это крупное и важное обновление, которое будет полезно опытным пользователям программы. В этом выпуске предпринята масса улучшений, добавлены новые опции и настройки, включена темная тема интерфейса, добавлен целый набор небольших удобств для различных панелей, улучшены функции поиска и т. п. Ниже перечислены ключевые и самые заметные улучшения этого обновления.

Темная тема в Total Commander 9.50
Темная тема в Total Commander 9.50

Что нового в Total Commander 9.50:

Интерфейс:

  • Темный режим интерфейса. Полная поддержка, начиная с Windows 10 (1809); частично работает даже в Windows XP.
  • Добавлена поддержка настройки Windows исходного положения курсора мыши через кнопку, выбираемую по умолчанию.
  • Отображение до 3-х устройств, подключенных по USB, без буквы диска (телефоны, планшеты и т. п.) на панели дисков.
  • Расширена история директорий до 200.
  • Теперь история отображает только каталоги, в которых была произведена любая операция (можно настроить). «Alt+Shift+Вниз» отображает полную историю.
  • Отображение значка извлечения поверх иконок съемных дисков в выпадающем меню дисков и на главной панели.
  • Добавлена настройка «Опережающая прокрутка строк» («Настройки» > «Основные операции») для отступа строк сверху и снизу от выбора при прокрутке с клавиатуры списка файлов. По умолчанию 4.
  • Теперь быстрый просмотр через «Ctrl+Q» отображает файл, на который ссылается ярлык, а не содержимое самого ярлыка.
  • Для элементов панели добавлена возможность добавлять «\» для отображения директорий в виде «директория\», а не «[директория]» («Конфигурация» > «Настройка» > «Содержимое панелей»).
  • В контекстное меню [..] добавлен пункт «Новый» для создания нового файла в текущей директории.
  • Исправлена неработоспособность функции «Отправить» контекстного меню файла в Windows 10.
  • Диалог быстрого поиска: очистка поиска сочетанием «Ctrl+Y».
  • Доступ к меню «Недавно закрытые вкладки» через правый клик на вкладках директорий.
  • В окошко «О программе» добавлена информация о расположении EXE-файла программы.

Операции с файлами:

  • При распаковке архивов добавлена настройка кодировки имен файлов.
  • Обработка директорий, которые отображаются как ссылки на файловую систему в папке OneDrive.
  • В диалоге копирования («F5») теперь поддерживается список избранных каталогов («Ctrl+D»).
  • Для расчета контрольной суммы CRC доступны новые опции: использование UTF-8 и UNIX-формата.
  • Поддержка подстрок для переменных среды. К примеру: %variable:~2,3%.

FTP / Плагины для файловой системы:

  • Передача с FTP на FTP через «F5»: опция для копирования через локальный компьютер.
  • Перенос из/в FTP/FS: поддержка копирования фильтров как копирование локальных файлов. Например: *.txt | excludeddir\.
  • Для работы с FTP-серверами через диалог копирования файлов «F5» в функцию очереди «F2» добавлена поддержка клиентских сертификатов.
  • RestrictInterface=6144: запрещены любые плагины. 4096: разрешены только плагины с действительной цифровой подписью.

Групповое переименование:

  • Новый шаблон: [c] = количество файлов в списке.
  • Новый шаблон [S] = размер файла.

Alt+F10:

  • В окно дерева каталогов добавлена опция для использования программы Everything для загрузки дерева каталогов.
  • Добавлена возможность вызова списка дисков через «Alt+F1» (левая панель) и «Alt+F2» (правая панель).

Поиск:

  • Поиск через программу Everything: отображение процента результатов поиска.
  • Улучшен поиск в XML-файлах Microsoft Office (.docx, .ods и прочих): поиск символов с диакритическими знаками.
  • Автоматическая проверка наличия программы Everything при использовании префиксов «ev:» и «ed:». Если Everything отсутствует, то предлагается перейти к загрузке программы.
  • Опция для поиска только по результатам поиска.
  • Возможность возврата к результатам предыдущего поиска.

Lister (F3):

  • Добавлена настройка «Режим просмотра по типам файлов», определяющая как будут открываться файлы (метод, плагин). Это позволяет назначить каждому формату конкретную программу.
  • Клавиша «8» для предварительного просмотра в качестве проводника (используется IPreviewHandler или IThumbnailProvider).
  • Поддержка печати изображений в форматах JPG, PNG, GIF из Lister через внутренний вьювер.

Сравнение:

  • Настройка цвета для подчеркивания результатов поиска.

Синхронизация каталогов:

  • Переход к следующей/предыдущей директории через «Ctrl+PageUp/PageDown».

Внутренние команды:

  • Новые внутренние команды: LOADSELECTION, SAVESELECTION, SAVEDETAILS + ANSI/Unicode.
  • cm_ModernShare позволяет напрямую использовать пункт «Поделиться» контекстного меню Windows 10.
  • cm_ChangeArchiveEncoding позволяет открыть всплывающее меню кодировки архива.
  • cm_MoveTabLeft and cm_MoveTabRight позволяет вручную переносить текущую вкладку.

Также это обновление исправляет массу ошибок и недоработок, обнаруженных в программе со времен предыдущего релиза.

Скачать Total Commander 9.50 (64-бит)

Пробная версияРазмер: 5.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Total Commander 9.50 (32-бит)

Пробная версияРазмер: 4.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Google Chrome 80 — тихие запросы и новые правила передачи Cookie третьих сторон

Google Chrome 80 — тихие запросы и новые правила передачи Cookie третьих сторон

BurnAware 13 — обновление программы для записи дисков с новым интерфейсом

BurnAware 13 — обновление программы для записи дисков с новым интерфейсом

LibreOffice 6.4.0 — плановое крупное обновление популярного офисного пакета

LibreOffice 6.4.0 — плановое крупное обновление популярного офисного пакета

Mp3tag 3.0.0 — обновление инструмента для редактирования метаданных аудиофайлов

Mp3tag 3.0.0 — обновление инструмента для редактирования метаданных аудиофайлов

Обновление Telegram — значительное расширение системы опросов

Обновление Telegram — значительное расширение системы опросов

jv16 PowerTools 5.0 — полная переработка инструмента для оптимизации работы Windows

jv16 PowerTools 5.0 — полная переработка инструмента для оптимизации работы Windows

Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Google Chrome 80 — тихие запросы и новые правила передачи Cookie третьих сторон

BurnAware 13 — обновление программы для записи дисков с новым интерфейсом

LibreOffice 6.4.0 — плановое крупное обновление популярного офисного пакета

Mp3tag 3.0.0 — обновление инструмента для редактирования метаданных аудиофайлов

Обновление Telegram — значительное расширение системы опросов

jv16 PowerTools 5.0 — полная переработка инструмента для оптимизации работы Windows

Вышла первая стабильная версия браузера Microsoft Edge на движке Chromium

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64