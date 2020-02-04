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BurnAware 13 — обновление программы для записи дисков с новым интерфейсом04.02.2020

BurnAware 13 — обновление программы для записи дисков с новым интерфейсом

Выпущено заметное обновление BurnAware — известного инструмента для записи и копирования CD/DVD/Blu-ray-носителей. Прогресс последних лет не оставил шансов компакт-дискам, но программа постоянно развивается, получая все новые и новые обновления.

Основные изменения BurnAware 13 произошли в интерфейсе. Главное — новый набор иконок, который на словах может показаться мелочью, но на деле здорово преображает программу. С новыми, профессионально нарисованными иконками программа выглядит гораздо лучше (хотя старый набор иконок также доступен). Остальные изменения менее заметны и лишь немного улучшают и без того простой интерфейс программы.

Обновленный интерфейс BurnAware 13
Обновленный интерфейс BurnAware 13

Темная тема интерфейса — другое нововведение, касающееся интерфейса. Сейчас многие разработчики включают в свои программы эту особенность, и BurnAware не осталась в стороне.

Оптимизация интерфейса под экраны с высокой четкостью — еще одно изменение, которое не так очевидно, как остальные, но будет весьма полезно. Теперь программа будет смотреться гораздо лучше на экранах с 175 DPI+.

Остальные изменения находятся внутри программы и вполне традиционны для каждого обновления BurnAware: улучшены процессы записи диска и его сверки с оригиналом, улучшен импорт сессий, доработано конвертирование аудиотреков. Также обновлена совместимость с программами чтения с экрана, обновлены локализации и исправлены небольшие ошибки.

Скачать BurnAware 13 Free

БесплатноРазмер: 8.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BurnAware 13 Premium

Пробная версияРазмер: 10.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BurnAware 13 Professional

Пробная версияРазмер: 10.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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