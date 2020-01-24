Mp3tag 3.0.0 — обновление инструмента для редактирования метаданных аудиофайлов

Выпущено заметное обновление программы Mp3tag.

Mp3tag — мощнейший, существующий 20 лет, инструмент для пакетного редактирования метаинформации аудиофайлов. Программа поддерживает все популярные форматы аудио, плейлистов и типы тегов и включает огромное множество действий для их удобного редактирования. Конечно же, поддерживается получение метаданных от онлайновых сервисов и все такое прочее.

Среди ряда изменений и нововведений Mp3tag 3.0.0, разработчик особо отмечает новое действие — «Adjust cover» (настройка обложки). Оно позволяет регулировать размер обложек до указанного пользователем размера, а также изменять формат — JPEG в PNG и наоборот. В первую очередь, новое действие адресовано владельцам аппаратных плееров, в которых есть ограничение на размер отображаемой обложки.

Интерфейс Mp3tag 3.0.0

Другим изменением отмечаемым автором является получение метаданных от сервиса MusicBrainz по двум поисковым критериям — альбом и артист. Кроме того добавлена поддержка идентификатора MUSICBRAINZ_RELEASEGROUPID.

В Mp3tag 3.0.0 переработана большая часть кода, который отвечает за отрисовку меню программы на высококонтрастных экранах, что позволило повысить соответствие стилю меню операционной системы, а также улучшило его доступность для программ чтения с экрана.

Прочие улучшения этого выпуска являются мелкими изменениями и исправлениями обнаруженных ошибок и недоработок.