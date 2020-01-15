Вышла первая стабильная версия браузера Microsoft Edge на движке Chromium

Компания Microsoft выпустила первую стабильную версию Microsoft Edge нового поколения на основе проекта Chromium.
Напомню, чуть больше года назад компания Microsoft объявила о разработке нового поколения своего браузера Microsoft Edge на основе проекта Chromium компании Google. В Microsoft видят будущее в единой платформе, создаваемой мощным и эффективным сообществом разработчиков, и хотят принимать в нем участие. Потому и было принято решение оставить свой собственный движок EdgeHTML и перейти на Chromium. Последние полгода разработчики вели активную работу над новым браузером, регулярно выпуская свежие тестовые сборки и включая в программу новые функции. И вот, спустя год после первого анонса выпущена первая стабильная версия.
Переход Microsoft Edge со своего собственного движка на рельсы Chromium — хорошая новость. У старого браузера не было ни большого активного сообщества, ни уникальных функций, так что разочарованные пользователи тоже вряд ли найдутся. Плюсы же очевидны: стандартизация, вклад в разработку проекта Chromium, версии для всех современных Windows (старый был только для Windows 10) и, в конце концов, более стабильный и регулярно обновляемый продукт.
Новый Microsoft Edge сохранил стиль предыдущей версии. Конечно, у браузера изменился интерфейс (и даже логотип), но он вполне узнаваем. В общем и целом, это еще один профессионально разрабатываемый Chromium-браузер с традиционным набором функций. Ниже указаны важные особенности, которые дают шанс Microsoft Edge на какую-то популярность среди пользователей, которой старая версия была лишена.
Важные особенности нового Microsoft Edge:
- Новый браузер заметно быстрее старого. Очевидно, что переход с собственного движка на Chromium отразился на производительности самым наилучшим образом.
- Расширения. Новый браузер может работать практически с любыми расширениями, созданными для Google Chrome и прочих Chromium-браузеров. Кроме того, у Microsoft Edge есть и собственная галерея, в которой уже доступно более 700 расширений. Конечно, старый Edge тоже поддерживал расширения, но только разработанные специально для него, а их было крайне мало и недостаточно многим пользователям.
- Новая страница новой вкладки с несколькими макетами, различающимися отображаемым содержанием. Там могут быть традиционные миниатюры любимых сайтов и новости. К примеру, стандартный режим отображает миниатюры сайтов, а скролл колесиком мыши осуществляет переход на экран с лентой новостей. Пользователь может выбрать несколько типов отображения информации и само содержание.
- Система блокировки отслеживания пользователя. В новом браузере предусмотрена функция блокировки различных трекеров (к примеру, рекламных сетей и систем сбора статистики). Не такая функциональная и мощная, как в Firefox, но вполне способная обезопасить пользователя от многих средств отслеживания.
- Запуск сайтов как приложений. Пользователь может запускать любые сайты как приложения, без необходимости держать открытым сам браузер. Это целесообразно для работы с такими интернет-сервисами, как Twitter или Instagram, но можно запустить и SLO.ru. Доступ к новой особенности можно получить через пункт «Приложения» главного меню браузера.
- Более простая и понятная система настроек. Как у Chromium.
- Целый набор менее важных, но полезных функциональных особенностей: поддержка AAD, 4K-стриминг, поддержка Dolby-аудио и прочее.
Важно отметить, что в браузере присутствует режим совместимости с Internet Explorer, который адресован корпоративным пользователям, чьи внутренние сайты и сервисы могут не работать в новых браузерах.
Любой желающий может скачать Microsoft Edge прямо сейчас. Пользователи Windows 10 могут подождать и в течение нескольких недель система получит новый браузер самостоятельно через центр обновления Windows. Пользователи Windows 7 и Windows 8.1 могут получить браузер только путем самостоятельной установки.