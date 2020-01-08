Opera 66 – изменения для боковой панели и обновленный открепляемый плеер

Вышла финальная версия браузера Opera 66. В этой версии заявлено несколько небольших функциональных изменений, а также целый набор исправлений.

Первым улучшением является возможность интеграции расширений для боковой панели (тип расширений, добавляющих дополнительные функции на боковую панель) непосредственно с самой боковой панелью. Если раньше такие расширения размещались в подразделе, то теперь их можно расположить на самой панели, и они будут всегда под рукой. Это мелкое нововведение сокращает время доступа к нужному дополнению, повышая тем самым удобство работы.

Обновленная боковая панель в Opera 66

Еще одно обещанное улучшение касается функции доступа к истории посещений через боковую панель браузера (значок часов), а точнее возможности быстрого восстановления закрытых вкладок. Заявленное нововведение связано с восстановлением недавно закрытых вкладок и их быстрого восстановления, однако никакого нового функционала не появилось. При первом обращении к функции предлагается воспользоваться обновленной панелью истории, после чего все остается как было в предыдущей версии.

Другим изменением является полностью переработанное окошко открепляемого видеоплеера (функция “Картинка в картинке”). Если раньше там присутствовали такие элементы управления воспроизведением, как пауза, переход к следующему ролику и контроль звука, то теперь осталась только пауза. Также, если раньше при выносе видео в основном окне продолжалось воспроизведение, то теперь оно будет воспроизводиться только в вынесенном плеере. Все эти изменения связаны с переходом функции на Chromium Picture-in-Picture от Google.

Новый выносной веб-плеер в Opera 66

Другие изменения произведены внутри браузера и являются различными исправлениями, повышающими стабильность работы программы.