AIMP для Android 3.0 — обновление с новым интерфейсом и массой улучшений

Выпущена новая и значительно доработанная версия популярного аудиоплеера AIMP для платформы Android.

Новый интерфейс — главное и самое заметное изменение AIMP 3.0 для Android. Он основан на принципах концепции построения интерфейсов Material Design 2.0, согласно которой все часто используемые элементы интерфейса сосредоточены в нижней части плеера для максимального удобства доступа при взаимодействии с телефоном одной рукой. Переработка затронула не только оформление, но и структуру интерфейса, а также привнесло в плеер ряд продуманных мелочей. К примеру, улучшенная область обложки альбома теперь не заполняет собой весь экран, а меняет размер, сохраняя свои пропорции — больше никаких растягиваний и обрезаний. Переход к нужному месту трека по форме звуковой волны — ещё одно полезное улучшение, которое также уже было введено в AIMP для компьютера и пользуется там большой популярностью.

Касательно интерфейса важно отметить: поддержка ночного режима, новый макет для автомобильных магнитол, экран приветствия, новый скин (Pandemic), возможность ручного переключения между макетами телефон/планшет/автомагнитола, обновленный диалог управления преднастройками эквалайзера и новая возможность отключать строку состояния.

Светлый Темный Черный

Конечно, обновление дизайна коснулось и экрана плейлиста. На него добавлена панель управления воспроизведением, что позволяет контролировать плеер, не переходя на главный экран. Также значительно переработаны шаблоны для группировки и сортировки треков.

Заметные нововведения предприняты в разделе настроек приложения — теперь каждый раздел включает краткое описание, четко дающее понять, какие именно настройки содержит раздел. Кроме того, изменён порядок перечислений разделов и некоторых настроек.

В новой версии предпринято множество улучшений для функции добавления файлов. Повышена производительность, улучшена навигация по разделам носителя, добавлены новые ярлыки и реализована возможность сортировки. Также важно отметить возможность работы с внешними файловыми хранилищами по протоколу SMB, что, к примеру, позволяет работать с общими папками операционной системы Windows.

Обновленный плейлист Обновленные настройки Управление жестами

Управление жестами — еще одно интересное нововведение этого выпуска. Доступно 8 жестов разных типов (4 свайпа и 4 тапа). Пользователь волен привязать к одному из 12 возможных действий. Девятым жестом можно считать вертикальную прокрутку, которая может отвечать только за уровень громкости.

В конце стоит отметить, что эта версия работает только в Android версии 4.4 или новее, более старые версии не поддерживаются.