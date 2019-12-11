Google Chrome 79 — обновление с проверкой паролей на утечку и улучшенной защитой от фишинга

Компания Google выпустила Google Chrome 79 — очередную версию своего браузера. Это довольно заметное обновление, которое включает несколько функциональных улучшений, ориентированных на повышение безопасности.

Во-первых, в Google Chrome 79 включена функция проверки паролей на утечку. Теперь браузер сверяет все авторизационные данные пользователя, которые он сохраняет в браузере, на их наличие в базах утекших паролей. Если Google обнаружит совпадение, то он оповестит пользователя и предложит принять меры. В общем, если пароль пользователя кто-то где-то стащил, и об этом стало известно — браузер предупредит о нависшей над пользователем угрозе и предложит поменять пароли. Нужно уточнить, что ранее эта функция была доступна в сервисе управления паролями и в виде отдельного расширения, теперь же будет работать и в браузере в виде рядовой функции.

Другие улучшения Google Chrome 79 по части безопасности касаются защиты от фишинга (поддельных сайтов). Если ранее база фишинговых сайтов обновлялась раз в 30 минут и мошенники успевали автоматически переключиться на свежий, незасвеченный домен, то теперь пополнение базы происходит непрерывно. На данный момент эта особенность доступна только пользователям с активной опцией "Помогать улучшить просмотр страниц и поиск», которая находится в настройках синхронизации.

Ещё одно усовершенствование безопасности также касается паролей и борьбы с поддельными сайтами. Теперь функция, предостерегающая пользователя от ввода пароля на подозреваемом в фишинге сайте, работает даже при отключённой синхронизации. Напомню, что до сих пор это работало только при активной функции синхронизации паролей.

Кроме того, в Google Chrome 79 предприняты визуальные изменения в индикаторе активного профиля пользователя (иконка в правом верхнем углу). Теперь там отображается не только аватар, но и имя учётной записи. Также немного доработано меню управления аккаунтом. Эти меры призваны сделать отображение текущего аккаунта более ясным, во избежание случайного сохранения паролей не на той учетной записи.

Внимание! Эти нововведения внедряются в браузер методом развертывания. Это значит, что часть пользователей может получить их незамедлительно, а другой части придется подождать — они получат нововведения в течение ближайших дней.

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Стоит отметить включение в браузер нового эксперимента Tab Freeze. Новинка обеспечивает приостановку работы фоновых вкладок, что должно здорово экономить ресурсы. Работа вкладки приостанавливается, если пользователь не обращался к ней более 5-ти минут. Конечно, это не касается вкладок, воспроизводящих мультимедиа-контент, и прочих подобных ситуаций.

Конечно, в новой версии предприняты различные внутренние изменения, включающие поддержку новых технологий, новые эксперименты и исправления проблем в безопасности браузера (в этот раз устранено 34 ошибки разной степени опасности).