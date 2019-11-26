AIDA64 6.20 — рядовое обновление программы для анализа и тестирования компьютера

Компания FinalWire выпустила очередную финальную версию AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга компьютеров с операционной системой Windows.

Это стандартное и вполне рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новое оборудование, улучшает совместимость с новейшим железом, а также включает поддержку новых видеокарт от nVIDIA и AMD.

Интерфейс AIDA64

Что нового в AIDA64 6.20:

Произведены изменения в бенчмарках AVX2 и FMA для оптимизации тестирования AMD Zen 2 Renoir APU.

Оптимизированы тесты AVX-512 под процессоры Intel Ice Lake.

Добавлена поддержка LCD-экранов EVGA Z10 RGB.

Улучшена поддержка процессоров AMD Threadripper третьего поколения.

Реализована предварительная поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen четвертого поколения.

Добавлена поддержка новых видеокарт: AMD Radeon RX 5500 и nVIDIA GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1660 Super.

Добавлена поддержка ноябрьского обновления Windows 10.

Как обычно, AIDA64 распространяется в четырех версиях, которые различаются сферой применения и соответствующим ей функциям. Версия Extreme рассчитана на домашнего пользователя; версия Engineer на тестовые лаборатории; версии Business и Network Audit на администраторов сети (в них есть функции учёта оборудования и администрирования, но отсутствуют тесты). Можно свободно скачать AIDA64 Extreme Edition и Engineer Edition. Версии Business и Network Audit можно получить по запросу у разработчика.