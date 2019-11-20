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Яндекс.Браузер 19.10.3 — обновление с улучшенным контролем веб-плееров20.11.2019

Яндекс.Браузер 19.10.3 — обновление с улучшенным контролем веб-плееров

Выпущено очередное обновление Яндекс.Браузера.

Это небольшое обновление, которое касается недавно добавленной в браузер функции управления веб-плеерами. Напомню, что в одной из последних версий Яндекс.Браузера появилась функция управления веб-плеерами, которые открыты во вкладках браузера. Это дает возможность контролировать воспроизведение через специальную кнопку боковой панели браузера и представляет собой мини-плеер с основными органами управления.

Если раньше плеер отображал только последний воспроизводимый источник звука, то после этого обновления там будут равноправно отображаться и все остальные плееры, которые открыты в данный момент. Конечно, как и прежде, если вкладка с плеером-источником будет закрыта, то она пропадет и из пульта управления плеером.

Обновленный веб-плеер Яндекс.Браузера
Обновленный веб-плеер Яндекс.Браузера

Кроме того, если раньше отключение звука в веб-плеере осуществлялось через постановку воспроизведения на паузу или через специальную кнопку, то при наличии ряда пультов управления понадобилась общая кнопка отключения звука, которая располагается в нижней части блока с плеерами.

Обновленный плеер доступен всем пользователям Яндекс.Браузера версии старше 19.10.1 (на данный момент последняя — 19.10.3).

Скачать Яндекс.Браузер 19.10.3

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