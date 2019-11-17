Brave 1.0.0 — финальная версия браузера с особым подходом к рекламе

Разработчики браузера Brave объявляют о завершении этапа тестирования и выпуске первой стабильной версии своего Chromium-браузера. На протяжении довольно продолжительного этапа публичного тестирования Brave удалось набрать активную аудиторию в размере 8.7 миллиона, и он очень хочет привлечь новых пользователей.

Разработчики Brave озаботились пересмотром подхода к рекламе в интернете, так как считают, что она его портит. Дело тут не в самих баннерах и объявлениях, а в подходе рекламных сетей к получению и обработке информации о пользователе — чуть ли не каждый крупный интернет-сервис всеми силами собирает максимум данных о пользователе, которые используются для подбора более релевантных рекламных объявлений. Разработчики нового браузера говорят, что современный пользователь давно превратился в товар для всевозможных рекламных сетей и это наносит ущерб конфиденциальности, удобству работы и производительности. Для этого Brave имеет 3 ключевые особенности: набор мощных функций для блокировки рекламы и всяких трекеров, возможность платить любимым сайтам вознаграждение и спорная функциональность подмены рекламы на сайтах рекламой от самого Brave.

Счетчик заблокированного контента в Brave

Декларируемая миссия проекта — создать новый способ оборота рекламы на основе блокчейна, благодаря которому не будут ущемляться права и выгоды пользователей, вебмастеров и рекламодателей. Для этого разработана платформа BAT (основана на блокчейне Ethereum), частью которой и является браузер Brave. Пользователю доступна возможность блокировки рекламы и разнообразных трекеров для ускорения просмотра сайтов и сохранения конфиденциальности, или же присутствие рекламы, но уже от самого Brave, за просмотр которой будет начисляться вознаграждение.

Большинство людей пользуется Brave как браузером с хорошим набором функций блокировки рекламы и механизмов отслеживания. Он работает быстрее многих конкурентов, благодаря все той же блокировке ненужного пользователю содержания. Brave осуществляет блокировку всего, что может идентифицировать пользователя и связано с рекламой: баннеры и рекламные объявления, механизмы отслеживания, куки-файлы, фингерпринтинг (идентификация пользователя по ряду параметров системы) и любой контент, загружаемый со сторонних ресурсов. Конечно, доступна возможность настройки того, что именно будет блокироваться — в браузере есть отдельный раздел, посвященный блокировке рекламы, трекеров и прочих механизмов отслеживания, а стартовая страница наглядно информирует о заблокированном контенте в ходе работы.

Виджет блокировки рекламы и трекеров

Реклама от самого Brave, за просмотр которой пользователи получают вознаграждение, — особенность, которая наделала массу шума сразу после ее анонса. В браузере есть специальный режим, в котором режется собственная реклама сайта, но отображается реклама от Brave. Смысл этой хитрой схемы заключается в распределении денег, вырученных таким способом: 55% получит сайт, 15% вернуться рекламодателю, 15% получит пользователь и оставшиеся 15% получают предприимчивые разработчики. Ну и, конечно же, подчеркивается, что планируют показывать только хорошую и интересную рекламу, без сбора личных данных и на условии полной анонимности.

Кроме того, разработчики предлагают пользователям платить небольшое вознаграждение посещаемым сайтам. В браузере предусмотрен встроенный криптокошелек, средства которого автоматически распределяются между посещаемыми сайтами. Также есть возможность перечислить вознаграждение конкретному сайту. Конечно, вебмастер посещаемого пользователем сайта должен предварительно зарегистрироваться в программе Brave Rewards, иначе ничего не выйдет и никаких денег от пользователей он не получит.

Настройки вознаграждений сайтам, показа рекламы и BAT-кошелька

В общем, в связи с выходом первой стабильной версии, можно скачать Brave для Windows, GNU/Linux Android и iOS и попробовать взглянуть на рекламу иначе. В общем и целом, это профессионально разработанный продукт, который может понравиться многим пользователям.