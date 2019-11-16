Opera 65 — новая версия браузера с рядом улучшений

Выпущена очередная новая версия популярнейшего браузера Opera.

Opera 65 — это не очень крупное обновление, ряд изменений которого призван повысить общее качество браузера, немного улучшив некоторые функции. В этом выпуске доработано меню контроля функции блокировки трекеров, немного изменена функциональность адресной строки и переработана панель закладок браузера.

Во-первых, в Opera 65 расширен включенный в прошлой версии блокировщик рекламных трекеров. Теперь меню иконки щит содержит дополнительный раздел, включающий список заблокированных трекеров, их адрес и тип.

Обновленное меню блокировки трекеров в Opera 65

Другое улучшение коснулось адресной строки. Теперь при обращении пользователя к адресной строке просматриваемая веб-страница затемняется, что обеспечивает большую ясность происходящего действия. Кроме того, изменена структура всплывающего меню — на первом месте отображается название сайта, а потом его адрес (раньше было наоборот). Это изменение призвано сделать обзор истории посещений более наглядным.

Эффект затемнения страницы и измененный список адресов

Также в Opera 65 улучшен раздел «Закладки» боковой панели браузера (иконка-сердечко). Переработанный макет меню призван улучшить пользовательский опыт и упростить возможности редактирования списка закладок.

Ну и, конечно же, новая версия исправляет различные ошибки и недоработки, обнаруженные в браузере за последнее время.