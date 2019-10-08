Opera 64 — с блокировщиком трекеров и улучшенным редактором скриншотов

Вышла новая версия популярного браузера Opera. В этом выпуске в браузер добавлена функция блокировки отслеживающих пользователя трекеров и улучшены инструменты редактирования созданных скриншотов.

В Opera 64 включена функция блокировки трекеров. Это те трекеры, которые отслеживают поведение пользователя в сети с целью сбора информации (например, для показа персонализированной рекламы), а их обилие снижает скорость загрузки веб-страниц. По умолчанию, функция использует списки трекеров от EasyPrivacy, но доступно использование и списков от других провайдеров. Как и блокировщик рекламы, блокировщик трекеров позволяет выключать функцию для определенных сайтов (некоторые сайты могут работать неверно) и поддерживает пользовательские списки блокировки и исключений.

Доступ к новой функции осуществляется через иконку щита в адресной строке (теперь это объединенное меню для быстрого доступа к блокировке рекламы и трекеров), раздел «Простая настройка» или через раздел «Обеспечение конфиденциальности» настроек браузера.

Функция блокировки трекеров в Opera 64

В официальном блоге разработчика приводятся просто умопомрачительные цифры: включенный блокировщик трекеров может ускорить загрузку страницы на 20%, а если не пренебречь блокировщиком рекламы, то суммарный прирост может достигать невероятные 76%.

В Opera 64 незначительно улучшены функции редактирования изображений, созданных с помощью функции создания скриншотов. Доработаны инструменты «Размытие» и «Карандаш». Если улучшения первого неочевидны, то карандаш теперь помогает рисовать ровные формы. Если пользователь рисует круг, треугольник или квадрат, то умная функция предлагает дорисовать форму и она получается более ровной. Еще туда добавлены новые эмодзи-иконки. Разработчики также анонсировали возможность печатать текст в одном из 3-х доступных шрифтов, но это было возможно и в предыдущей версии.

В Opera 64 исправлено более сотни различных ошибок и недоработок, а движок Chromium обновлен до версии 77.0.3865.90.