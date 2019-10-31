Vivaldi 2.9 — обновление с новыми пунктами меню и настройками запросов от сайтов

Вышла новая версия Vivaldi — Chromium-браузера с самыми широкими возможностями кастомизации.

Vivaldi 2.9 включает в главное меню браузера новые пункты, добавляет новые настройки для блокировки уведомлений от веб-сайтов, повышает производительность и исправляет массу ошибок.

В главное меню браузера добавлено несколько новых пунктов для удобства доступа к некоторым функциям — совсем незначительное изменение, которое, впрочем, не будет лишним. В пункт «Вид» добавлены подпункты «Отображать панель вкладок» и «Веб-панели», а в пункт меню «Справка» добавлен подпункт «Сообщить об ошибке». Кроме того, теперь в подменю доступа к закладкам включено полноценное контекстное меню с полным перечнем действий.

Новые пункты в главном меню Vivaldi 2.9

Другое нововведение вызвано озабоченностью разработчиков проблемой бесконечных уведомлений от сайтов, которые донимают пользователей. В Vivaldi 2.9 добавлена возможность установки глобальных прав доступа для всех сайтов. Теперь можно настроить запросы на доступ к таким вещам, как уведомления, звук, камера, геолокация, микрофон, Bluetooth, всплывающие окна и MIDI. Каждый пункт может быть разрешен, заблокирован или запрошен дополнительно. Новые опции доступны по следующему пути: «Настройки» > «Веб-страницы» > «Настройки доступа».

Новые настройки прав доступа

Также отмечается целый набор внутренних оптимизаций и переработок, влияющих на производительность работы браузера. Разработчики особо отмечают заметное повышение скорости открытия и закрытия вкладок. Список исправленных ошибок впечатляет — устранена масса небольших ошибок, сбоев и подобных неприятностей. Движок Chromium обновлен до версии 78.0.3904.72.