ProtonMail 4.0 Beta — тестирование обновления конфиденциального почтового сервиса

Proton Technologies приглашает всех желающих принять участие в тестировании ProtonMail 4.0 — крупного обновления своего конфиденциального почтового сервиса.

ProtonMail — это популярный почтовый сервис, получивший широкую известность благодаря упору на конфиденциальность и сохранение тайны переписки. В ProtonMail вся корреспонденция шифруется на стороне клиента, а получение письма требует ключа расшифровки, который недоступен даже сервису. Все прочие аспекты также ориентированы на обеспечение безопасности. Разработчики отмечают, что они не могут расшифровать хранящуюся на сервере почту даже в случае необходимости и судебного постановления, а любые запросы спец. служб, кроме страны размещения сервиса (Швейцария) игнорируются.

ProtonMail 4.0 предлагает полностью новый интерфейс. Переработана как структура функций, так и оформление, которое выглядит более современно. Основной целью новинки является упрощение работы, благодаря новым, интуитивно понятным навигационным элементам и упрощенным разделам настроек, а также интеграции с другими сервисами разработчика. Кроме того, разработчики обещают в ближайшем будущем появление темной темы интерфейса.

Интерфейс ProtonMail 4.0

Интеграция с другими сервисами марки Proton — ещё одна важная особенность, включенная в это обновление. В верхнем левом углу расположена новая вертикальная панель для доступа к другим продуктам компании. На данный момент это ProtonContacts и ProtonVPN, а в будущем туда включат еще и ProtonCalendar и ProtonDrive.

Ряд внутренних переработок позволят сделать сервис более быстрым, гибким и закладывают основу для будущих нововведений. Так, например, фреймворк AngularJS заменен на новую JavaScript-библиотеку React. На данный момент, некоторые функции (например, контакты и настройки) уже перенесены на рельсы React, в то время как другие все ещё построены на старой основе.

На данный момент реализованы не все запланированные нововведения. В ходе тестирования ожидается много нового.

Остаётся добавить, что сейчас предлагается тестирование только веб-сервиса; обновленные клиенты ProtonMail 4.0 для Android и iOS находятся в разработке и пока не доросли до стадии публичного бета-тестирования.