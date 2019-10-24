Advanced SystemCare 13 — очередное обновление комплекса оптимизации работы Windows

Компания IObit выпустила очередное обновление программы Advanced SystemCare, своего крупного комплекса класса все-в-одном с огромной массой инструментов для оптимизации, очистки и обеспечения безопасности операционной системы Windows.
Как обычно, обновленная версия Advanced SystemCare предлагает новые функции, вдобавок к десяткам существовавшим ранее, а также оптимизирует работу некоторых инструментов. В эту версию включена функция редактирования контекстного меню операционной системы, добавлена защита электронной почты, оптимизирована работа некоторых инструментов очистки, расширены базы данных инструментов для обеспечения безопасности и произведены прочие усовершенствования.
Что нового в Advanced SystemCare 13:
- Добавлена новая функция «Менеджер контекстного меню», которая служит для редактирования пунктов контекстного меню операционной системы.
- Добавлена новая функция для защиты электронной почты («Защита е-мейла»). Новинка служит для защиты от спама, фишинга и прочих угроз, связанных с электронной почтой.
- Значительно улучшены инструменты очистки от ненужных файлов и удаления следов пользовательской активности («Удаление мусора» и «Очистка конфиденциальности»). Кроме прочего, туда добавлена возможность работать со всеми учетными записями операционной системы.
- Переработан инструмент безвозвратного удаления файлов («Уничтожитель файлов»). Главной особенностью обновления является включение новой функции для высвобождения пространства на диске.
- Переработан дизайн инструмента «Турбо-ускорение», который служит для принудительной остановки работы сторонних программ. Упрощено использование и произведены оптимизации для работы с приложениями из Windows Store.
- Значительно расширены базы данных функций для обеспечения безопасности, обновления сторонних программ и оптимизации автозапуска.
- Улучшена работа инструмента «Очистка реестра».
- Немного переработано оформление интерфейса программы, обновлены локализации и исправлены ошибки.
Advanced SystemCare 13 распространяется, как в бесплатной версии с ограниченным, но вполне достаточным рядовому пользователю, функционалом, так и в платной, которая включает полный набор инструментов.