Advanced SystemCare 13 — очередное обновление комплекса оптимизации работы Windows

Компания IObit выпустила очередное обновление программы Advanced SystemCare, своего крупного комплекса класса все-в-одном с огромной массой инструментов для оптимизации, очистки и обеспечения безопасности операционной системы Windows.

Как обычно, обновленная версия Advanced SystemCare предлагает новые функции, вдобавок к десяткам существовавшим ранее, а также оптимизирует работу некоторых инструментов. В эту версию включена функция редактирования контекстного меню операционной системы, добавлена защита электронной почты, оптимизирована работа некоторых инструментов очистки, расширены базы данных инструментов для обеспечения безопасности и произведены прочие усовершенствования.

Интерфейс Advanced SystemCare 13

Что нового в Advanced SystemCare 13:

Добавлена новая функция «Менеджер контекстного меню», которая служит для редактирования пунктов контекстного меню операционной системы.

Добавлена новая функция для защиты электронной почты («Защита е-мейла»). Новинка служит для защиты от спама, фишинга и прочих угроз, связанных с электронной почтой.

Значительно улучшены инструменты очистки от ненужных файлов и удаления следов пользовательской активности («Удаление мусора» и «Очистка конфиденциальности»). Кроме прочего, туда добавлена возможность работать со всеми учетными записями операционной системы.

Переработан инструмент безвозвратного удаления файлов («Уничтожитель файлов»). Главной особенностью обновления является включение новой функции для высвобождения пространства на диске.

Переработан дизайн инструмента «Турбо-ускорение», который служит для принудительной остановки работы сторонних программ. Упрощено использование и произведены оптимизации для работы с приложениями из Windows Store.

Значительно расширены базы данных функций для обеспечения безопасности, обновления сторонних программ и оптимизации автозапуска.

Улучшена работа инструмента «Очистка реестра».

Немного переработано оформление интерфейса программы, обновлены локализации и исправлены ошибки.

Advanced SystemCare 13 распространяется, как в бесплатной версии с ограниченным, но вполне достаточным рядовому пользователю, функционалом, так и в платной, которая включает полный набор инструментов.