SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Advanced SystemCare 13 — очередное обновление комплекса оптимизации работы Windows24.10.2019

Advanced SystemCare 13 — очередное обновление комплекса оптимизации работы Windows

Компания IObit выпустила очередное обновление программы Advanced SystemCare, своего крупного комплекса класса все-в-одном с огромной массой инструментов для оптимизации, очистки и обеспечения безопасности операционной системы Windows.

Как обычно, обновленная версия Advanced SystemCare предлагает новые функции, вдобавок к десяткам существовавшим ранее, а также оптимизирует работу некоторых инструментов. В эту версию включена функция редактирования контекстного меню операционной системы, добавлена защита электронной почты, оптимизирована работа некоторых инструментов очистки, расширены базы данных инструментов для обеспечения безопасности и произведены прочие усовершенствования.

Интерфейс Advanced SystemCare 13
Интерфейс Advanced SystemCare 13

Что нового в Advanced SystemCare 13:

  • Добавлена новая функция «Менеджер контекстного меню», которая служит для редактирования пунктов контекстного меню операционной системы.
  • Добавлена новая функция для защиты электронной почты («Защита е-мейла»). Новинка служит для защиты от спама, фишинга и прочих угроз, связанных с электронной почтой.
  • Значительно улучшены инструменты очистки от ненужных файлов и удаления следов пользовательской активности («Удаление мусора» и «Очистка конфиденциальности»). Кроме прочего, туда добавлена возможность работать со всеми учетными записями операционной системы.
  • Переработан инструмент безвозвратного удаления файлов («Уничтожитель файлов»). Главной особенностью обновления является включение новой функции для высвобождения пространства на диске.
  • Переработан дизайн инструмента «Турбо-ускорение», который служит для принудительной остановки работы сторонних программ. Упрощено использование и произведены оптимизации для работы с приложениями из Windows Store.
  • Значительно расширены базы данных функций для обеспечения безопасности, обновления сторонних программ и оптимизации автозапуска.
  • Улучшена работа инструмента «Очистка реестра».
  • Немного переработано оформление интерфейса программы, обновлены локализации и исправлены ошибки.

Advanced SystemCare 13 распространяется, как в бесплатной версии с ограниченным, но вполне достаточным рядовому пользователю, функционалом, так и в платной, которая включает полный набор инструментов.

Скачать Advanced SystemCare 13

БесплатноРазмер: 48.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

BleachBit 3.0 — крупное обновление свободной альтернативы CCleaner

BleachBit 3.0 — крупное обновление свободной альтернативы CCleaner

Tor Browser 9.0 — обновление, интегрирующее в браузер Tor Launcher и Torbutton

Tor Browser 9.0 — обновление, интегрирующее в браузер Tor Launcher и Torbutton

ESET 13 — крупное обновление линейки антивирусных продуктов

ESET 13 — крупное обновление линейки антивирусных продуктов

Google Chrome 78 — новая версия браузера с набором внутренних улучшений

Google Chrome 78 — новая версия браузера с набором внутренних улучшений

Firefox 70 — очень крупное обновление браузера с массой изменений

Firefox 70 — очень крупное обновление браузера с массой изменений

Opera 64 — с блокировщиком трекеров и улучшенным редактором скриншотов

Opera 64 — с блокировщиком трекеров и улучшенным редактором скриншотов

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

BleachBit 3.0 — крупное обновление свободной альтернативы CCleaner

Tor Browser 9.0 — обновление, интегрирующее в браузер Tor Launcher и Torbutton

ESET 13 — крупное обновление линейки антивирусных продуктов

Google Chrome 78 — новая версия браузера с набором внутренних улучшений

Firefox 70 — очень крупное обновление браузера с массой изменений

Opera 64 — с блокировщиком трекеров и улучшенным редактором скриншотов

pCloud 3.9.0 — новая версия клиента известного облачного сервиса

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64