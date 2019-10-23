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ESET 13 — крупное обновление линейки антивирусных продуктов23.10.2019

ESET 13 — крупное обновление линейки антивирусных продуктов

Компания ESET выпустила крупное обновление для своей линейки антивирусов для операционной системы Windows. Антивирусы от ESET, обеспечивающие комплексную защиту от полного спектра угроз безопасности, по-прежнему являются отличным антивирусным решением и занимают одну из лидирующих позиций по популярности среди пользователей.

Антивирусная линейка ESET 13 включает несколько полезных улучшений для более эффективного обнаружения, в том числе, еще неизвестных угроз, путем машинного обучения. В общем и целом, новая версия должна повысить общее качество работы антивируса.

Интерфейс ESET Smart Security Premium 13
Интерфейс ESET Smart Security Premium 13

Что нового в ESET 13:

  • Важно: Теперь для работы программы требуется как минимум Windows 7 SP1.
  • Добавлено расширенное машинное обучение. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты, построенный на основе машинного обучения. Улучшает работу функции обнаружения вредоносного кода. Настройка находится в следующем разделе: «Настройки» > «Дополнительные настройки» > «Модуль обнаружения».
  • В системе HIPS реализована функция глубокой поведенческой проверки. Она анализирует поведение всех программ, запускаемых на компьютере пользователя и сигнализирует, если поведение схоже с вредоносным. Настройка находится в следующем разделе: «Настройки» > «Дополнительные настройки» > «Система HIPS».
  • Улучшения в работе функции «Мониторинг домашней сети». Улучшено обнаружение устройств и включен блок с руководством по устранению проблем. Эта функция доступна только в версиях EIS и ESSP.
  • Улучшено шифрование дисков, созданных с помощью функции «Secure Data» (позволяет создавать виртуальный или съемный диск с зашифрованным содержанием). Эта функция доступна только в версиях EIS и ESSP.
  • Предприняты улучшения в менеджере паролей (какие именно — не уточняется). Эта функция доступна только в версиях EIS и ESSP.
  • Предприняты различные мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Как и прежде, для загрузки доступны 3 версии: ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security (EIS) и ESET Smart Security Premium (ESSP), которые различаются набором входящих в них функций. Познакомьтесь с наглядной таблицей сравнения версий.

Скачать ESET NOD32 Antivirus 13(32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET NOD32 Antivirus 13 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Internet Security 13 (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Internet Security 13 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Smart Security Premium 13 (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Smart Security Premium 13 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

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