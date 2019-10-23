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Google Chrome 78 — новая версия браузера с набором внутренних улучшений23.10.2019

Google Chrome 78 — новая версия браузера с набором внутренних улучшений

Выпущена новая стабильная версия браузера Google Chrome.

Google Chrome 78, как и несколько предыдущих релизов, скуп на внешние нововведения. Как обычно, разработчики включили в браузер множество внутренних усовершенствований, которые сделают браузер ещё мощнее и позволят веб-разработчикам создавать ещё более мощные сайты и веб-приложения. Это и расширение некоторых API, и улучшенная поддержка веб-технологий, и различные внутренние улучшения браузера. Заинтересованные могут почитать подробности.

Веб-разработчиков обязательно заинтересуют новые экспериментальные функции в рамках Origin Trials. Самое интересное — Native File System API, который позволяет эффективно работать с файловой системой устройства (чтение и запись файлов). Google планирует включить этот API в стабильные сборки Google Chrome 80.

Очевидные внешние изменения Google Chrome 78 касаются вкладок браузера. Во-первых, переработана всплывающая подсказка, появляющаяся при наведении курсора мыши на вкладку. Теперь, вместо скромной аннотации в формате подсказки, демонстрируется значительно более заметный бабл с заголовком страницы. Другим небольшим изменением является новая анимация индикатора загрузки страницы (вращающийся круг на месте favicon сайта).

Новый бабл с заголовком сайта
Новый бабл с заголовком сайта

Будьте внимательны. Более подробная информация о менее очевидных нововведениях будет включена в эту заметку позже.

Традиционный список исправлений безопасности включает 37 записей, 3 из которых имеют статус высокой опасности. Проблем с критическим статусом выявлено не было.

Остаётся добавить, что все пользователи Google Chrome уже получают новую версию через систему автоматического обновления программы. Также новую версию можно получить через обновленный дистрибутив.

Скачать Google Chrome 78 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 78 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 78 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 78 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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