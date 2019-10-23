Google Chrome 78 — новая версия браузера с набором внутренних улучшений

Выпущена новая стабильная версия браузера Google Chrome.

Google Chrome 78, как и несколько предыдущих релизов, скуп на внешние нововведения. Как обычно, разработчики включили в браузер множество внутренних усовершенствований, которые сделают браузер ещё мощнее и позволят веб-разработчикам создавать ещё более мощные сайты и веб-приложения. Это и расширение некоторых API, и улучшенная поддержка веб-технологий, и различные внутренние улучшения браузера. Заинтересованные могут почитать подробности.

Веб-разработчиков обязательно заинтересуют новые экспериментальные функции в рамках Origin Trials. Самое интересное — Native File System API, который позволяет эффективно работать с файловой системой устройства (чтение и запись файлов). Google планирует включить этот API в стабильные сборки Google Chrome 80.

Очевидные внешние изменения Google Chrome 78 касаются вкладок браузера. Во-первых, переработана всплывающая подсказка, появляющаяся при наведении курсора мыши на вкладку. Теперь, вместо скромной аннотации в формате подсказки, демонстрируется значительно более заметный бабл с заголовком страницы. Другим небольшим изменением является новая анимация индикатора загрузки страницы (вращающийся круг на месте favicon сайта).

Новый бабл с заголовком сайта

Будьте внимательны. Более подробная информация о менее очевидных нововведениях будет включена в эту заметку позже.

Традиционный список исправлений безопасности включает 37 записей, 3 из которых имеют статус высокой опасности. Проблем с критическим статусом выявлено не было.

Остаётся добавить, что все пользователи Google Chrome уже получают новую версию через систему автоматического обновления программы. Также новую версию можно получить через обновленный дистрибутив.